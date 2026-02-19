港男年廿八北上深圳玩划艇機受傷　拉力帶疑斷裂整個人向後飛

一對香港情侶年廿八（15日）北上深圳布吉，在大型室內遊樂場「空氣湃運動嘉年華」玩樂期間，樂極生悲。男事主玩划艇機時疑沒有足夠安全措施，期間拉力帶懷疑斷裂，他墮地後頸、胸、腰、背等多處受傷，「基本上我係好似炮彈咁射咗出去」。



男事主今晚（19日）接受《香港01》訪問時稱，至今仍猶有餘悸，「我個姿勢跌得差少少，可能就死囉、或重傷癱瘓都唔出奇」；惟兩人需自行墊支醫藥費，男事主亦因傷影響工作，但賣票的美團協助斡旋後，引述商家指不會賠償醫藥費以外的費用，故事主不排除循法律途徑追討。《香港01》正向美團查詢事件進展。



事主腰部扭傷，亦有約8厘米傷口。（受訪者提供）

劉先生與女朋友李小姐憶述，早前經美團購買門票，當日在上址玩划艇機時，沒有員工協助或看守，涉事划艇機腳踏位置，亦沒有腳背帶綁住或固定雙腳，座位亦沒有腰托。

劉先生續稱，拉動數下後，機器的拉力帶便突然斷裂，他整個人如炮彈般往後飛出，「佢用嚟出力嗰條繩斷咗，咁我成個人就慣性咁往後倒，跌嘅時候，基本上我係好似炮彈咁樣射咗出去。」他四腳朝天，頸部落地，打滾一圈再坐直，右胸及腰部即時被刮出一條8至10厘米的血痕，頸椎亦疼痛不已。

李小姐稱，職員事後替男朋友的傷口噴「雲南白藥」，他登時劇痛難當，被送往深圳第三人民醫院後，引述醫生稱雲南白藥不能直接噴在傷口上，會令傷勢加劇。劉先生事後接受電腦斷層掃描，最終亦證實頸部、右胸有損傷、腰及背有挫傷、腰椎間盤中央型突出，前後自行墊支約1,000元港幣。

由於劉先生胸痛不已，院方亦不排除「有肋骨骨折」；兩人回港後亦再求醫，需進一步覆診及檢查肋骨。

事主墮地，頸椎扭傷。（林振華攝）

劉先生坦言，至今仍心有餘悸，感覺如經歷電影「死神來了」劇情般，「嗰下其實我個大腦係一片空白，事後諗返如果一個唔好彩，我個姿勢跌得差少少，可能就死囉、或重傷癱瘓都唔出奇。」他亦因此難以入睡，看到有繩索的機器時，感到不安恐懼。

劉先生表示，自己從事AI（人工智能）行業，或因傷影響其負責的項目，「好大機會影響到我自己晉升嘅機會。」

事主劉生接受訪問時表示，仍心有餘悸；其女友李小姐就稱感到無助。（林振華攝）

由於經香港的美團購票，兩人即向美團申訴。劉先生與李小姐稱，美團作為第三方，已十分主動與商家聯絡，但他們引述美團稱，商家只賠償醫藥保險，不包括因傷影響工作的數天薪金或精神損失等，與一開始他們商家與溝通時，對方聲稱保險賠償完了，才商討其他賠償問題的說法有矛盾。

李小姐稱，對事件感到無助。（林振華攝）

兩人稱，當時情況緊急，故入院後，2月17號才正式通過微信向「深圳110」報警，狀態顯示為已受理，但沒有任何人或公安接觸他們跟進事件。另外，他們又在「平安廳」應用程式投訴涉事場地員工管理不善、設施老舊等，得出結果是會口頭警告商店，或會多巡查、檢查設施等。

李小姐感到無助及氣憤，「我哋而家一直墊支藥費，如果我哋身為受害者一直喺度等，等佢哋保險啲人返咗工，先至去畀到筆錢我哋去醫治嘅話，我會覺得好無助，同埋覺得好憤怒囉！」兩人表示，下一步會向涉事公司提出正式索償，亦考慮向內地消委會舉報，或循法律途徑追討。