車Cam有片｜獅隧公路老婦深夜徘徊險被撞　熱心情侶落車協助離開

一對情侶駕車獅子山隧道公路，期間目睹一名懷疑迷路的老婦在馬路中慢行及徘徊，狀甚危險。該對情侶決定停車截停老婦，並通知隧道職員及報警求助，最終成功協助老婦離開。事後情侶在社交平台threads講述事件及上載車Cam片段，呼籲老婦的家人婆婆可盡快將她接回家中好好照顧。帖文有逾2400名網民點讚及紛紛留言「好人一生平安」。



一名老婦在路中徘徊，險象環生。（Threads 影片截圖）

該段車cam影片長3分鐘，拍攝時間為今日（22日）凌晨0時07分，當時片主沿龍翔道支路駛往獅子山隧道，其期發現一名老婦在獅子山隧道公路中慢行及徘徊，一輛電單車駛至立即收慢及讓路，老婦腳步蹣跚走回路邊 ，並扶著路邊鐵欄，險象環生。此時車Cam片主見狀亦減慢車速，駛至老婦前方，此時片主的女朋友見狀，馬上落車向詢問情況，片主將車駛前少許後亦落車協助。

片主表示，尾隨的私家車司機見狀亦停車協助「拖慢後面條車龍」，未有立即扭軚離開。片主及其女友與老婦溝通一會，形容老婦年約70至80歲，似乎有失智症，不知老婦說什麼語言，並指她表達能力差，「腳浮浮企唔穩」，而且手上面拿著一個遙控。片主及女友隨後通知隧道管理公司及報警求助，未幾隧道職員駕車前來指揮交通及將老婦帶上車。影片到此結束。

女子落車詢問老婦的情況。（Threads 影片截圖）

一對情侶落車協助懷疑迷路的老婦。（Threads 影片截圖）

老婦最終由隧道職員協助離開。（Threads 影片截圖）

片主事後在帖文大讚女友當機立斷幫助老婦，稱她「勇敢而有愛心嘅人，我好自豪你有咁嘅成長而唔係龜縮咁走咗去就算」。其女友亦在帖文留言指，希望老婦的家人可盡快將她接回家中好好照顧，並指警察通知已將老婦帶返警署並正尋求其家人。

其他網民亦紛紛點讚及留言：「好人一生平安，祝善良嘅靚仔靚女幸福美滿」、「婆婆處境好危險，好彩有你地幫手 希望婆婆快啲返到屋企」。