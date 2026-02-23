上水倉庫幼犬困籠斷尾受傷　愛護動物協會帶走照顧　警拘65歲倉主

上水粉錦公路蓮塘尾一個貨倉，據悉屢次出現受傷狗隻，被人稱為「怪獸倉」；倉主曾經被捕。動保組織「毛守救援」創辦人Kent引述對方曾經透露，飼養黑狗只為擋災，惟每次有狗隻受傷，倉主則以流浪狗為由，否認飼養；組織跟進逾7年，已知有8狗受傷、其中5隻死亡。



北區區議員劉鎮海過往亦不時到該貨倉視察，昨日（22日）再發現有兩隻幼犬被困在一個細籠內，糧兜打翻，斷水斷糧；另一隻黑狗更尾巴斷開，傷口外露，遂聯同Kent一同報警。現場消息指，警員聯絡倉主趕返時，對方聲稱正在用膳；兩人感到無奈，但今次狗隻被放籠內，足可證明有人飼養，希望案件可構成虐畜，不再不了了之。愛協事後亦接報到場。



警方於今日（23日）回覆事件，指案件列作「殘酷對待動物」，並拘捕上址負責人。涉事狗隻則被愛護動物協會人員帶走。



兩隻黑色幼犬被困在一個細小的鐵籠内。（劉鎮海提供）

警方表示，現場為粉錦公路一個倉庫。警方於22日下午5時52分接獲報案，指在上址發現一狗隻尾部受傷、及有兩狗隻被放置於籠裏，懷疑曾被人不恰當對待。警員接報到場，經初步調查，65歲姓何男負責人，涉嫌「殘酷對待動物」被捕，現正被扣留調查。案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。至於上述的黑色唐狗，已交由愛護動物協會人員照顧。

北區區議員劉鎮海與Kent到場報警後，對現時情況感到無奈，因為尚未知道倉主何時會回來處理，而兩隻幼犬就被困籠內，籠內糧兜亦已打翻，斷水斷糧，嘆稱：「我哋都唔知可以點做」。（王譯揚攝）

倉内另有一隻已經斷了尾巴的黑狗，其傷口相當明顯。（劉鎮海提供）

2023年，曾有傳媒揭發該貨倉內有大量重傷病狗，部分狗隻傷勢惡劣，如面、頭部潰爛，血肉模糊及佈滿烏蠅蟲，多隻狗因傷口嚴重潰爛離世；亦有狗隻因捕獸器夾斷手腳，據悉一名63歲男子曾涉「殘酷對待動物」被捕。

去年2月，該倉庫附近亦發現有3具狗屍，且口吐白沫，懷疑遭毒殺，倉主亦曾涉嫌「殘酷對待動物」被捕，而該倉因為有大量身體殘缺的狗出入，被人稱為「怪獸倉」。