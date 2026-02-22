上水倉庫幼犬困籠恐怖斷尾　議員及毛守：養黑狗擋災　受傷拒認養

上水粉錦公路蓮塘尾一個貨倉，據悉屢次出現受傷狗隻，被人稱為「怪獸倉」；3年前，倉主曾經被捕。動保組織「毛守救援」創辦人Kent引述對方曾經透露，飼養黑狗只為擋災，惟每次有狗隻受傷，倉主則以流浪狗為由，否認飼養；組織跟進逾7年，已知有8狗受傷、其中5隻死亡。



北區區議員劉鎮海過往亦不時到該貨倉視察，今日（22日）再發現有兩隻幼犬被困在一個細籠內，糧兜打翻，斷水斷糧；另一隻黑狗更尾巴斷開，傷口外露，遂聯同Kent一同報警。現場消息指，警員聯絡倉主趕返時，對方聲稱正在用膳；兩人感到無奈，但今次狗隻被放籠內，足可證明有人飼養，希望案件可構成虐畜，不再不了了之。



兩隻黑色幼犬被困在一個細小的鐵籠内。（劉鎮海提供）

劉鎮海與Kent於傍晚近6時報警，並指感到十分無奈，因尚未知道倉主何時回來，而兩隻幼犬被困籠內，籠內糧兜亦已打翻，可謂斷水斷糧，慨嘆：「我哋都唔知可以點做。」

Kent表示，上址倉庫問題已持續7年多，剛開始時是有附近茶座食客見到有狗隻的面部潰爛、有蟲、斷手斷腳、手部見骨等，又看到有狗隻踩中捕獸器後走出來。Kent其後與倉主討論情況，但對方否認狗隻屬於他，但有街坊卻看到倉主每天拿兩袋飯菜餵飼。今日接獲通知後，發現兩隻幼犬在籠中，情況比較嚴峻，惟倉主又一再否認自己養狗。

Kent慨嘆，倉主曾對他稱，飼養黑狗為擋災，但每年見到很多受傷狗隻時，倉主均強調與他無關，他引述倉主說法：「啲狗唔關我事，佢係流浪狗嚟㗎。佢入我個倉，我唔想㗎，我盡量封㗎喇，但係我封唔到佢。」他續指，由於是次有兩隻幼犬在籠內，希望警方知道由他飼養的。

北區區議員劉鎮海與Kent到場報警後，對現時情況感到無奈，因為尚未知道倉主何時會回來處理，而兩隻幼犬就被困籠內，籠內糧兜亦已打翻，斷水斷糧，嘆稱：「我哋都唔知可以點做」。（王譯揚攝）

劉鎮海則指，上址貨倉一直以來均有很多懷疑殘酷對待動物的個案，不但有狗隻經常受傷，有的更失去半邊頭部、或斷手斷腳，所以被稱為「怪獸倉」，故不時會定期巡查。他指，場內其實有十多隻狗四圍走動，今早發現兩隻黑色幼犬被鎖籠內，早上11點到傍晚6、7時，一直沒有水和糧食；另外，外面亦有一隻狗的「斷尾」，有一個很深很大的傷口，相信無人帶去看獸醫，傷口已經被烏蠅感染。

他續指，香港有很多的虐畜案件，大多數都不了了之，因為動物不能說話、亦找不到證據，所以未能對涉案人士提告，「好多時都係不了了之啦，告唔入或者搵唔到證據，好多時因為動物唔識講嘢。」

他希望是次案件，能夠構成虐待動物罪，從而釋出一個正面訊息給社會，這樣對待動物是不對的，亦不希望經常「放生」虐待動物的人，令社會誤以為虐待動物是正確的事。

倉内另有一隻已經斷了尾巴的黑狗，其傷口相當明顯。（劉鎮海提供）

兩幼犬被困籠內斷水斷糧。（王譯揚攝）

2023年，曾有傳媒揭發該貨倉內有大量重傷病狗，部分狗隻傷勢惡劣，如面、頭部潰爛，血肉模糊及佈滿烏蠅蟲，多隻狗因傷口嚴重潰爛離世；亦有狗隻因捕獸器夾斷手腳，據悉一名63歲男子曾涉「殘酷對待動物」被捕。

去年2月，該倉庫附近亦發現有3具狗屍，且口吐白沫，懷疑遭毒殺，倉主亦曾涉嫌「殘酷對待動物」被捕，而該倉因為有大量身體殘缺的狗出入，被人稱為「怪獸倉」。

該倉庫屢次出現受傷狗隻，有狗隻疑被捕獸器夾斷手腳。（劉鎮海提供）