警聯海關西貢大嶼山反走私　檢$1020萬私煙　數男登快艇逃去

警方懷疑近日有人在西貢和大嶼山南部水域一帶進行走私活動。經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區、水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（22日）在相關海域進行反走私行動，共偵破兩宗走私案件，檢獲共220多萬支懷疑私煙，估計市值1,020多萬元，應課稅值740多萬元，並扣查涉案貨車。兩宗案件均交由海關人員繼續跟進調查。



水警與海關在西貢亞公灣檢獲大批私煙，惟搬貨的男子登上快艇逃去。（警方提供）

首宗案件中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢亞公灣的岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上的一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇後，高速往香港東南面水域逃去。水警遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東南面水域，往內地方向駛去。

第二宗案件中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至大嶼山四白灣海鳴路附近岸邊。執法人員隨即展開海上追截及於陸上部署，惟涉案快艇最終逃離香港南面水域，往內地方向逃去。

水警與海關發現有可疑快艇改至大嶼山四白灣海鳴路附近岸邊，檢獲涉案私煙。（警方提供）

買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款為罰款200萬元及監禁7年。另根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。