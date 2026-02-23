大圍美田商場酒樓遭爆竊　賊人疑後門潛入掠去夾萬內$80萬現金

今日（23日）上午6時34分，大圍美田商場二樓龍順軒海鮮酒家懷疑遭人爆竊，後門被打開，內有搜掠痕跡，一個保險箱亦被打開，內裏約80萬現金不翼而飛。老闆表示，今早職員返酒樓開門，發現會計室十分混亂，保險箱內7間分店周六日的營業額被盜。經初步調查，警方相信賊人從後門進入，惟後門的消防門「一直都係爛咗，摔唔到又鎖唔到」，他在1至2個月前已通知房屋署維修，但一直未獲處理，只能自行用U型鎖及索帶鎖門。《香港01》正向房屋署查詢。



案件交由沙田刑事調查隊第六隊跟進，警方正追緝涉案賊人。



林先生指，他已自行安裝U型鎖，「但係有把鎖都無用，無支撐點鎖唔住，所以揾索帶綁住嗰個位」，但還是無補於事，讓賊人入內爆竊。

酒樓老闆林先生表示，今早約6時許，職員返酒樓開門，發現會計室十分混亂，保險箱被人打開，於是通知他。他回來後發現先現金全都不翼而飛，約7間分店這兩日的營業額，加上一些後備現金，共約80萬元被盜。

林先生承認自己有疏忽，習慣將錢放在會計室讓賊人有機可乘，但他認為消防門損毀亦是導致事故發生的因素。他在1至2個月前已通知房屋署消防門「爛咗」，需要進行維修，加上「個（鐵）閘又係閂唔到」，亦已通知相關部門，卻一直「又無人整又無人理」。唯有自行安裝U型鎖，「但係有把鎖都無用，無支撐點鎖唔住，所以揾索帶綁住嗰個位」，但還是無補於事，讓賊人入內爆竊。

夾萬被人打開扔在地。（黃學潤攝）

負責人林小姐表示，昨晚10時收舖，今早6時半開門，中間這段時間由於酒樓沒有聘請保安，「所以變咗都係有啲漏洞」。她指，賊人計劃周全，將閉路電視主機搬走，所以看不到賊人入舖一刻，「佢都好犀利，唔係一般嘅賊」。

酒樓職員表示，過往酒樓亦曾被爆竊。（黃學潤攝）

她又指，今次損失只統計了分店周六及周日的營業額，尚未計算自己補貼拿出的逾3.8萬私人錢，用作收銀唱錢之用。酒樓開業16年，前年曾發生爆竊案，賊人在酒樓外徘徊，之後從後門進入，因為門本身損壞，賊人於是「掹下掹下」再拿斧頭劈鐵鏈進入店內，並走到收銀環保袋套住手拿走現金，其後他走到酒樓另一處，豈料職員一開閘便發現該賊人，賊人於是從後門離開，不過全過程已被閉路電視錄下，其後賊人被警方逮捕。