太子「學生公寓」尿袋起火　8名留學生不適送院　部份人面部熏黑

旺角發生涉及留學生租用的「學生公寓」火警，事發於周三（25日）凌晨2時許，大南街一幢大廈有單位突然起火，消防員趕至現場架起雲梯，向火場射水將火救熄。

事件中有33人疏散到安全位置，當中共有7男1女留學生，在火警中吸入濃煙不適，他們年齡介乎17歲至19歲，清醒由救護車分別送往3間醫院接受治理。

消防經初步調查後，相信火警疑因俗稱「尿袋」的流動充電器首先起火引致，案件沒有可疑。



上址2樓位置冒出火舌。消防員趕至準備灌救。(讀者圖片)

現場為旺角太子大南街39號至43號，一幢名為「A Square」的賓館。根據該賓館網頁顯示，上址專為租予留學生居住的「學生公寓」，每月租金3800元起，包水、電、網費用，以及家私電器等設備，並設有共用區域，以便進行學術課程或分享會等活動。

單位事後熏黑。（陳永武攝）

上址樓高5層，高層位置為住宿房。事發於周三（25日）凌晨2時許，據報當時上址2樓一單位突然起火，消防接獲多個火警報告，有住客報稱須消防協助逃生。多名住在上址的學生被濃煙嗆醒，先後沿樓梯走火警，部份人逃到天台、亦有人走到樓下地面。

消防員趕至現場架起雲梯向火場射水；同時亦派出搜疏隊人員登樓，協助被困人士逃離現場。

事件中最少有7男1女吸入濃煙不適，他們均為留學生，部份人面部薰黑、亦有人疑扭傷腳，他們隨後由救護車送院治理。（陳永武攝）

消防開喉迅即將火救熄，事件中，有7男1女吸入濃煙不適，他們均為留學生，部份人面部薰黑、亦有人疑扭傷腳；有男生赤裸上身逃生。他們隨後由救護車送院治理，消防經調查後，初步相信「尿袋」起火。

有男生赤裸上身逃生。（陳永武攝）

多人疏散到安全地方暫避。（陳永武攝）

其中一名姓許、面部熏黑的男學生，以普通話接受訪問。他指事發時，甫打開門濃煙已攻上5樓，他立即將所有人叫醒，眾人冒著濃煙逃生。此外，當時有在路邊停車的司機見火警發生，立即代為報案、並不停響咹希望能驚醒上址住客逃命。

警方表示，周三（25日）凌晨2時08分，接獲多人報案，指大南街39號有濃煙冒出，懷疑發生火警。消防接報到場將火救熄。經初步調查，相信上址一個充電器過熱引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，7男1女住戶年齡介乎17至19歲，他們吸入濃煙不適，清醒被送往伊利沙伯醫院、廣華醫院及明愛醫院治理。事件中，大約33人自行疏散到安全位置。