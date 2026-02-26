2025年網上投資騙案激增三成至5135宗　貿易公司女東主失$4000萬

警方在「守網者」facebook透露，2025年警方共接獲5,135宗網上投資騙案，較2024年大幅上升30.7%（增加1,205宗），其中八成（80.4%）投資騙案受害人，透過主流社交媒體平台或即時通訊軟件遇到騙徒，墮入陷阱。



全年單一最高損失金額的案件，騙徒在Instagram接觸一名女受害人，雙方轉用WhatsApp聯絡，有人以投資貴金屬可獲取豐厚利潤作餌。受害人不虞有詐，按指示在騙徒提供的虛假交易網站註冊，先後66次將款項存入指定銀行戶口，最終損失超過4,000萬港元。消息稱，受害人為一間電子貿易公司的東主，去年10月被誘騙進行「黃金投資項目」。



2025年警方共接獲5,135宗網上投資騙案，較2024年大幅上升30.7%；全年單一最高損失一案高達4,000萬元。（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方提醒，任何在社交平台上主動接觸、聲稱有「低風險高回報」的投資，很大機會是騙局，市民切勿輕信網上結識的「投資專家」或「內幕消息」。如有懷疑，善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等作詐騙風險評估。下載「防騙視伏App」 ：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。