公屋遭屎水淹浸　房署：喉管現毛巾布類垃圾　疑有人蓄意沖入廁內

上周一年廿九大除夕（16日），有網民在Threads發文，指其父母所住的2樓公屋單位，嚴重污水倒灌。影片可見，客廳、房間被一層黃褐色的渾濁污水完全覆蓋，全屋慘遭「屎水」淹浸，家中傢俬電器報銷，損失估計達5至6萬元。



今日（26日）房署回覆《香港01》查詢時表示，十分關注事件，當日職員立即安排高壓通渠車，工人亦立刻清理沙井，發現內有毛巾、濕紙巾、布類物品及其他垃圾雜物，估計是個別住戶蓄意將這些物品沖入喉管內，導致排水管阻塞，污水倒流。署方稱，屋邨辦事處人員主動向涉事單位樓上各層合共36個單位，逐一提醒租戶勿再將相關物品沖入廁內；辦事處已就有關事件申報保險公司，並會協助涉事單位住戶申索。



事主上載的影片可見，單位客廳及房間已被一層黃褐色的渾濁污水完全覆蓋。（網上圖片）

房屋署表示，十分關注慈樂邨樂旺樓一個低層單位，於2026年2月16日出現的污水倒流事件，並非常理解事件對租戶帶來極大的不便及困擾，已盡快全力協助租戶跟進事件，並盡力為他們提供一切可行協助。

當日約中午12時，清潔工人在樂旺樓清洗走廊期間，發現有污水從涉事單位的門縫流出，隨即拍門了解，惟未有人應門。清潔工隨即通知屋邨辦事處職員，聯絡租戶盡快返回單位了解情況。戶主家人約於12時30分抵達，讓辦事處職員進入單位，發現污水從坐廁湧出。

署方續指，辦事處職員立即通知通渠工程公司安排高壓通渠車到場，並即時關閉所有與涉事單位相同座向單位的鹹水入水總掣，以截斷有關單位的沖廁水供應，避免污水繼續倒流。高壓通渠車到場後，工人立刻清理地下沙井，在沙井內發現毛巾、濕紙巾、布類物品及其他垃圾雜物，估計是個別住戶蓄意將這些物品沖入喉管內，導致排水管阻塞，令污水倒流。進行地下沙井清理期間，辦事處職員一直在單位內協助住戶進行徹底清潔及消毒工作，直至當日約下午5時完成。

事主一家接獲房屋署電話通知，指其公屋單位門口有水滲出。（網上圖片）

因應有關事件，屋邨辦事處已於同日在各座大廈大堂張貼通告，提醒居民必須正確使用排污設施，並主動到涉事單位樓上各層合共36個單位，逐一提醒租戶切勿將毛巾、濕紙巾或其他雜物沖入坐廁內，以免造成喉管淤塞，當中辦事處已於當日成功通知了24個租戶，其餘12個當日未能聯絡的租戶亦會於信箱收到有關通告。

房屋署指，根據紀錄，涉事單位過往並沒有出現污水倒流情況。是次事件後，辦事處一直密切留意相關排污系統的運作，至今未有再出現類似情況。另外，屋邨辦事處已就有關事件申報保險公司，並會協助涉事單位住戶申索。除保險事宜外，屋邨辦事處一直主動與有關租戶保持緊密聯繫，向其提供一切可行協助，包括檢視單位的排水系統、於單位坐廁安裝止回閥及按實際需要進行合適的改善工程等。

據了解，該租戶現正離港；待他們返港後，署方會主動聯絡住戶及提供支援，如租戶就事件影響居住條件，認為不宜在涉事單位居住，我們會為受影響的租戶安排免費臨時居所。如租戶有意申請調遷，本署亦會視乎受影響單位的情況，為租戶安排調遷。

事主上載的影片可見，單位客廳及房間已被一層黃褐色的渾濁污水完全覆蓋。（網上圖片）

房屋署一直有要求物業管理前線員工在日常巡查時，視察排水系統及留意是否有異常情況。每年亦會安排檢查屋邨排水系統，並按實際情況，安排以高壓水槍清洗污水渠管及沙井，及以攝影鏡頭勘察內部狀況，以確保渠務系統暢通及運作正常。如有單位出現重覆倒流的情況，署方會檢視有關排水系統，在技術可行下，按實際需要進行合適的改善工程，包括局部加大污水渠、為低層單位裝置獨立污水渠等。

屋邨辦事處在去年1月曾安排以高壓水槍清洗涉事的污水喉管及沙井，當時的檢查顯示狀況正常。在是次污水倒流事件發生後，屋邨辦事處亦已立即安排於本年2月23日至24日以攝影鏡頭勘察及以高壓水槍清洗樂旺樓的所有污水沙井及地下渠管。按初步的勘察結果顯示，相關設施並沒有明顯的損壞。另外，屋邨辦事處已著手研究在曾出現污水倒流的渠管，安裝連接物聯網的感應器，以便前線人員日後能即時掌握渠管阻塞情況並跟進處理，從而減低污水倒流至單位內的風險。

另一方面，房屋署已透過家居維修大使計劃、房委會的房屋資訊台、派發有關於排水管維修的小冊子和屋邨通訊，教導租戶正確使用排污設備，提醒租戶多留意其單位坐廁的去水狀況，若有出現去水不暢順等淤塞徵象，應立即通知屋邨管理處，以防倒流和室內水浸。在新屋邨入伙時，屋邨管理人員亦會提醒租戶，切勿將裝修廢料倒入排污設備內，以及鼓勵租戶投購家居保險。在裝修期間，屋邨管理人員會檢查排水渠和沙井，以保持渠道暢通。

房屋署重申，公屋居民應妥善及正確使用排污設施，蓄意把雜物倒進排水管，令喉管出現淤塞並引致額外的維修工作，是極不負責任和非常有違公德的行為。如租戶損壞污水喉管而引致下層單位出現滲水或其他水患；或損毀香港房屋委員會財物（包括污水喉管），均可按屋邨管理扣分制被扣15分。租戶若在兩年內被扣16分，會被終止租約。

事主一家接獲房屋署電話通知，指其公屋單位門口有水滲出。（網上圖片）

事主在threads發文指，其父母居住在公屋2樓的一個單位內。除夕當日他正陪同父母回鄉過年，豈料中午約11時許，他們接獲房屋署電話通知，指其公屋單位門口有水滲出。事主隨即聯絡親戚協助開門，並立即趕搭高鐵回港。

怎料親戚一打開門，驚見全屋已經「浸滿曬屎水」。從事主上載的影片可見，單位客廳、房間已被一層黃褐色的渾濁污水完全覆蓋，水位懷疑足以浸過腳眼，拍片者亦不禁說出：「Oh my god！」。事主指當時污水仍不斷湧出來，形容「臭到CS（癡線）」。