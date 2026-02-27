漁灣邨六旬樓宇監督猝死　手足情深難接受　胞妹泣：佢好健康

柴灣漁灣邨一名62歲姓王男職員，昨日（26日）下午在房署辦事處內突然暈倒，送院不治。死者胞妹哭稱，哥哥身體壯健無病痛，家人感到極是傷心和愕然。



死者一家四口與胞妹同住公屋單位。（馬耀文攝）

事主胞妹王小姐向《香港01》表示，她與胞兄一家四口同住牛池灣一公屋單位，她形容哥哥生前身體壯健，未聞患有心臟病之類：「好正常，好健康」。因此他突然離世，她也深感難過和愕然，說時不禁啜泣。

她續說，兄嫂育有兩名子女，嫂嫂做保安員、長子20多歲在速遞公司工作，細女10多歲，仍就讀中學，一家人關係和諧。而且哥哥顧念雙親已經離世，遂叫她搬來同住，以便照應，足見兄妹情深。

房屋署漁灣邨辦事處一名六旬男職員暈倒，送院搶救後不治。

昨日王本在家中休息，突然接獲姪子電話指「老竇（死者）出咗事」，立即直奔醫院，惟在途中得悉哥哥已告離世，未能見最後一面。由於事出突然，一家人心情尚未平伏。而哥哥受僱房署外判公司，不屬於公務員，後事有待進一步處理。

房屋署昨日回覆查詢時表示，對該名由護衞服務承辦商聘請的樓宇監督離世深表難過，署方已聯絡死者的家屬，致以最深切的慰問。警方正調查事件，房屋署會配合警方調查，並聯同承辦商全力為死者家屬提供最適切的協助。