鰂魚涌站偷拍裙底案｜目擊者Threads發文舉報　警兩日後拘30歲漢

港鐵鰂魚涌站本周三（25日）發生偷拍案，一名男子在車站的扶手梯偷拍女子裙底後逃去，有目擊者事後在社交平台Threads發文，並挺身報警。警方稱，經調查後昨日（27日）拘捕一名30歲男子涉嫌非法拍攝或觀察私密部位。



帖主目擊事件後，拍到可疑男懷疑翻看「裙底相」一刻。（threads 圖片 / 帖主授權使用）

警方稱，2月25日接獲一名女子電子報案，指上午在港鐵鰂魚涌站一扶手電梯上懷疑有一名男子偷拍一名女子裙底並逃去。

經翻查閉路電視及調查後，警方昨日（2月27日）下午拘捕一名30歲姓梁本地男子，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位，他現正被扣留調查，案件交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進。

一名女網民在案發後翌日（26日）於Threads發文指目擊事件，她透露早上9時半在站內乘搭扶手梯期間，發現一名男子用手機疑似偷拍一名女子裙底，她驚魂甫定後，拍低可疑男翻看「裙底相」一刻，並通知女事主，其後再自行報警。

對於未能立刻截獲疑犯，帖主既憤怒又愧疚，「其實我可以做到更多，但又因為怯懦冇做到更多‥‥‥但我因為好驚所以冇做到」；她以「過來人」身份呼籲市民如遇同類情況，即時冷靜致電999報警，「會更有效率拉到個犯。」

帖主續稱，她整理思緒後，晚上決定將目擊的案發經過及相關影片截圖，以電子報案，其後已收到警方來電，並引述警方指會加強巡邏。

警方較早前稱，接獲電子報案指懷疑有人在港鐵鰂魚涌站以手機偷拍一名女子，要求向警方備案，當時事件列「投訴滋擾」。