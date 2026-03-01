將軍澳環保大道鹹水掣滲漏 工業邨及康城等多處一度停沖廁水
撰文：凌逸德
出版：更新：
今日（3月1日）清晨5時許，將軍澳環保大道近昭信路迴旋處地底一個連接至直徑900毫米主鹹水管道的200毫米鹹水水掣滲漏。水務署於facebook專頁「滴惜仔」指，該主鹹水管道用作供應沖廁水予清水灣半島、啟思中學、將軍澳工業邨、日出康城、峻瀅、百勝角路、海茵莊園；而將軍澳南及調景嶺地區，亦可能會出現水弱情況。
水務署與西貢民政事務處、當區區議員及屋苑管理處保持緊密聯繫，立法會議員（新界東南）方國珊及西貢區議員張美雄均有到場了解。水務署工程團隊經搶修後，沖廁水供應已於今日傍晚6時恢復正常。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。
警方表示，今早約5時39分接獲一名途經巴士司機報案，指環保大道及昭信路交界馬路面有水滲漏，影響範圍約3米乘2米，遂封鎖環保大道南行慢線約100米作維修工程。
