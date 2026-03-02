灣仔對開男船工浮泡工作時墮海　爬回無果送院亡　工友救人亦受傷

維港有船工意外墮海亡。今晚（2日）約7時48分，一名男工人在灣仔對開維港海面一艘船隻旁邊的浮泡工作期間，懷疑「跣腳」意外墮海，工友見狀將他救起，並報警求助。



姓羅（38歲）男事主陷於昏迷，被送往中環10號碼頭，救護員為他裝上自動心外壓機，惜送抵律敦治醫院搶救後，證實不治；一名姓郭（25歲）男工友協助救人時，手、腳及腰亦受輕傷。據了解，當時3名領航船工人在浮泡上，協助將船纜綁在浮泡，事主失足墮海。



警方將案件列作「工業意外」跟進。海事處指，正跟進調查事件。



灣仔對開海面，一名男工人在船上工作時意外墮海，送院搶救後不治。

《香港01》獲目擊者葉先生提供影片，可見當時事主聯同另外兩名工人，在一個連接着一艘船浮泡上工作，當時3人均戴上頭盔及穿有救生衣。事主與其中一人拉扯繩纜，其間該名工人意外跣腳跌倒，懷疑意外踢中事主。事主繼而失足跌倒，雖然一度拉住繩纜企圖自救，惟最終跌入海中。

事主墮海後面向天，借助救生衣的浮力漂浮，同時踢水約10多秒後，成功伸手捉住浮泡邊緣。他嘗試爬回浮台無果，再次跌入水中踢水，片段至此結束。

現場消息指，工人負責在海面協助固定一艘大型船；事主墮海後，由船公司職員救起送到碼頭，職員並報警將他送院。

