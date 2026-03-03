海關屯門一工廈連破3私煙倉搗跨境走私集團　拘6男檢$675萬私煙

香港海關今日（3日）在屯門，搗破一個利用航空旅客偷運私煙入境的跨境走私集團。關員於同一座工業大廈內，連續破獲3個私煙儲存及分銷倉庫，共檢獲約150萬支未完稅香煙，市值約675萬元，應課稅值約500萬元，並拘捕6名非本地男子，包括3名入境旅客及3名負責管倉男子。



據了解，被捕入境旅客為東南亞人士，收取約1,000元報酬走私。海關相信，私煙集團將私煙重新包裝後，會轉口到煙草稅率較高的地區以獲取較高利潤。



行動中，海關於屯門同一座工業大廈內，連續破獲3個私煙儲存及分銷倉庫，共檢獲約150萬支未完稅香煙，市值約675萬元，應課稅值約500萬元，並拘捕6名非本地男子。（王譯揚攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖稱，今日海關稅收罪案調查科人員於屯門一帶進行反私煙行動，在一座工業大廈內，連續破獲3個私煙儲存及分銷倉庫，共檢獲約150萬支未完稅香煙，市值約675萬元，應課稅值約500萬元。

同時，關員共拘捕6名非本地男子，包括3名負責運送私煙的入境旅客，以及3名負責管理倉庫男子，年齡介乎34至66歲。

行動中，海關於屯門同一座工業大廈內，連續破獲3個私煙儲存及分銷倉庫，共檢獲約150萬支未完稅香煙，市值約675萬元，應課稅值約500萬元，並拘捕6名非本地男子。（王譯揚攝）

李嘉霖續指，經海關初步調查，相信檢獲的私煙來自於東南亞地區，涉及超過10種在本地市場不常見的品牌，估計私煙集團將私煙重新包裝後，會轉口到煙草稅率較高的地區以獲取利潤，亦不排除部分私煙會供應本地市場。

海關表示，留意到犯罪集團專門利用非本地入境旅客攜帶私煙入境，他們的行李箱內只放滿私煙，沒有任何個人物品，顯示行程的目的純粹是為了偷運私煙入境；部分被捕人士亦承認是收取報酬走私。

此外，海關觀察到以往的私煙集團多利用水路或陸路貨運走私，但自海關接連破獲多宗走私香煙案件後，集團為分散風險，轉為利用成本較高的航空旅客，企圖以「螞蟻搬家」的形式偷運私煙。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖交代案情。（王譯揚攝）

海關提醒入境旅客切勿心存僥倖、鋌而走險。海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關 24 小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶、網上表格，舉報懷疑私煙活動。