天水圍輕鐵BB車女嬰遭多次打腳　消息：警拘19歲舅父

網上昨日（2日）流傳影片，顯示一名推BB車的男子，在輕鐵列車上用力打嬰兒的腳部，嬰兒隨即哭泣。上載影片的網民稱，曾聽到片中男子向BB講：「你伸隻腳上嚟啊！我打到你唔識伸上嚟！」又指過程相當久，最少從天恆站打到天瑞站，隨後男子推著BB車在天瑞落車。



據了解，元朗警區刑事隊伍關注事件，經追查後今日（3日）在天水圍區，拘捕涉案19歲本地男子，他為被打女嬰的舅父，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。他已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。案件交由元朗警區刑事調查隊第十二隊跟進。



該名男子每逢見到BB腳伸上BB車圍欄，就會打BB的腳。(網片截圖)

上載影片的目擊者在社交平台帖文中表示：「希望可以forward到俾bb個媽媽睇，呢個唔知係你老公你呀哥細佬定係咩都好，bb隻腳只係放咗上嚟佢就即刻打落去，仲要係唔止一次半次，係起碼廿幾次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪聲。臨落車嘅時候佢仲要用個電話好用力咁打落bb隻腳度，真係見到好X心痛。」她又直言對方「好似有一個痴線佬」，故無勇氣即時阻止：「bb我對你唔住，係姐姐冇勇氣救你。」

該名目擊者姓張，為一名中學生。張同學事後向《香港01》補充，事發時間為本周一（3月2日）晚上9時34分，當時乘坐輕鐵705線，男事主在天恆站上車。「BB隻腳有陣時會放喺BB車上面，而呢個男人當見到BB隻腳放喺BB車上面，就會好用力打個BB」，無論是左或右腳都會打。

她續指，事發時只有片中嘅男人與BB車，沒有其他人陪同。而BB被打後，眼見沒有特別紅腫情況。她引述事發時，該男子曾到BB說：「你伸隻腳上嚟啊！我打到你唔識伸上嚟！」最初她以為男子只會打BB幾次，所以就一開始無影低情況，但他最少維持打BB大約5分鐘，所以目擊者決定將事件拍攝錄起。

該名男子每逢見到BB腳伸上BB車圍欄，就會打BB的腳。(網片截圖)

影片甫放上網已經有不少網民回應，大部份留言均直言片中男子不是，並直言涉及虐兒要報警：「特登開聲聽，拍到咁大力係咪痴線?」、「Omg 大庭廣眾都咁仆X，真係想像唔到冇人嘅時候會有幾陰毒」、「攞段片去報警」、「黐線，要報警，個BB可能個6月大都冇。」

有網民直言要報警。