警觀塘掃黃兼打擊罪惡　放無人機配合銳眼計劃CCTV　3人被捕

警方表示，警隊積極推動智慧警政，善用科技提升工作效率，本周二（3日）在觀塘物華街、輔仁街、康寧道一帶展開第二階段「市區高空巡邏」計劃，行動中拘捕兩名女子及一名男子。



警方利用無人機配合「銳眼」計劃所安裝的閉路電視，透過地面人員的調配，覆蓋地面及橫街窄巷的盲點區域進行反罪惡巡邏及展開掃黃行動。（警方提供）

觀塘警區人員聯同機動部隊人員在物華街、輔仁街、康寧道一帶，利用無人機配合「銳眼」計劃所安裝的閉路電視，透過地面人員的調配，覆蓋地面及橫街窄巷的盲點區域進行反罪惡巡邏及展開掃黃行動。

行動中，警員拘捕兩名分別為21歲和34歲的內地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」。警員亦拘捕一名33歲外籍男子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，被捕內地女子持雙程證到港，涉案外籍男子來自越南，持「行街紙」留港。

警方表示，無人機巡邏不僅能在短時間內覆蓋廣闊區域，更能有效監控複雜環境中的可疑活動，大幅提升行動的隱蔽性與靈活性。行動中，警方利用無人機配備的熱成像偵測技術，密切監察地面情況，並靈活調配人手應對。觀塘警區將繼續推動科技應用，配合傳統巡邏模式，全面加強打擊罪案，確保社區安全。

警方重申，任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，為不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公眾地方遊蕩，即屬違法。這項罪行的最高刑罰是監禁6個月及罰款一萬元，呼籲市民切勿以身試法。