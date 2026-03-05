粉錦公路車禍｜的士女死者手足情深　胞弟拭淚：唯一一個家姐

粉錦公路今日（5日）上午發生奪命車禍，一輛新界的士迎頭猛撞一部夾斗車，的士司機及女乘客同告身亡。其中84歲女死者，事發時乘坐的士到醫院探望患病弟婦，胞弟接到家姐遇車禍的消息馬上趕到醫院，得悉她命懸一線非常憂心，哽咽說：「我唯一一個家姐......希望佢無事啦！」可惜胞姊最終返魂乏術。



84歲的士女乘客由消防救出送院，惜搶救後不治。（讀者陳先生提供）

女死者姓文84歲，家住八鄉謝屋村，車禍後被送到北區醫院，其胞弟立即趕到了解情況。文先生稱，家姐排第二，上有一兄下有一弟，一家人感情要好。文的妻子較早前肺炎入院，留醫北區醫院超過一周，家姐間中前來探病。

文先生趕到醫院時家姐正在接受搶救，情況並不樂觀，他哽咽說：「梗係擔心啦！我唯一一個家姐，同佢好好感情......希望佢無事啦！」他續說，姐夫有長期病患，行路不方便，聘請工人在家休養。

文先生又說：「擔心完一件（事）又一件，我太太急性肺炎入嚟，依家度過左（危險）時期。我以為佢（家姐）坐巴士嚟，坐的士，我都叫佢唔好咁趕嚟嘅。」說罷淚水已忍不住奪眶而出。

身穿紅衣的文婦被救出車廂，倒臥在的士旁。（讀者陳先生提供）

事發於今日（5日）上午11時25分，一輛的士沿粉錦公路往荃灣方向行駛，至高爾夫球場對開與一輛夾斗車相撞。姓林（56歲）的士司機及姓文（84歲）女乘客被困車內，昏迷不醒。救援人員到場將二人救出送往北區醫院搶救，可惜傷重不治。

消防在場救援。（網上圖片）

的士車頭嚴重損毀；夾斗車車頭亦撞至凹陷，並撞毀左邊一支燈柱。（蔡正邦攝）

救護員為司機進行心外壓急救。

的士司機昏迷送院。