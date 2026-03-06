上環劫案｜目擊者聞鑿車窗玻璃響聲　便衣警制服疑犯在地

今早（6日）9時12分，警方接獲一名女子報案，指在上環德輔道中見到4人圍毆1人，然後更企圖將受害人拖入港鐵上環站。警方到場在港鐵上環站拘捕兩名疑犯，同時在德輔道中截獲一輛銀色七人車。消息指，找換店職員被搶劫，未知損失金額。



目擊者潘先生目睹警方拘捕經過，事發時他在德輔道中恆香冰室用膳，突然聽到有人在港鐵上環站B出口大叫，隨後聽到有人鑿車輛玻璃「嘭嘭嘭」的聲音。約20秒後，他看到冰室對開德輔道中馬路有人跪在地上，被便衣警員制服。潘生指，未幾有4輛七人車迅速駛至，約11至12名警員衝往被攔截的銀色七人車，之後潘先生便離開現場。他估計當時在港鐵上環站B出口大叫的是便衣警員。現場所見，七人車右邊車窗玻璃碎裂。



目擊者潘先生指，聽到冰室對開馬路傳出有人鑿私家車玻璃「碰碰碰」的聲音。約20秒後，他便看到有人跪在地上，被便衣警員制服。（翁鈺輝攝）

銀色七人車司機位玻璃窗完全碎毀。（翁鈺輝攝）

警方接報到場後，在港鐵上環站拘捕兩名疑人，兩人被蒙黑色頭套，一左一右坐在B出口的樓梯，由多名警員看守。另外警方在德輔道中近文華里截獲一輛銀色七人車；亦有警員到禧利街一間找換店調查。事件中一名受害人受傷送往瑪麗醫院治理。警方將案件列搶劫案，由有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）跟進。

警上環地鐵拘2人 軍裝警員把守

警方拘捕兩名人士，他蒙黑色頭套坐在上環地鐵站B出口的樓梯。（翁鈺輝攝）

警德輔道中近文華里截獲銀色七人車

警方在現場截獲一輛銀色七人車。（翁鈺輝攝）

O記探員將兩名被捕人押走 帶到七人車調查

警員到禧利街一間找換店調查

有警員到禧利街一間金店調查，初步將案件列搶劫案。（翁鈺輝攝）