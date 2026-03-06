環翠邨溜冰場倒油｜房署：不應局限單一運動　如公屋住戶可扣7分

周日（3月1日）柴灣環翠邨有一名男子疑不滿小童玩滑板觸發的「倒油風波」，引起社會關注；翌日（3月2日）該屋邨辦事處曾貼出新通告，列出7項守則，當中包括「不適合進行其他活動（如滑板車等）。」



房屋署今日（6日）回覆時除交代事件始末，又指場地應在使用者互相尊重的大原則下，開放作多種用途，而非把場地的用途，局限於滾軸溜冰一種單一運動，今日已在場地張貼全新的使用守則。房屋署續指，涉事男子觸犯《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），除可罰款3,000元，若證實為公屋住戶，房屋署亦可向有關住戶扣7分。



環翠邨辦事處今日（3月6日）張貼新通告，未有再提及不可玩滑板。（陳浩然攝）

房屋署指，環翠邨辦事處保安控制室，於3月1日（星期日）下午4時許，接獲一名男子投訴，指有人在邨內的滾軸溜冰場玩滑板，發出過大聲浪。保安員隨即到場了解，發現有幾名小童在場內玩滑板，遂提醒他們減低聲浪，該幾名小童亦暫停滑板活動。

約半小時後，該名男子再致電控制室，表示已就有人在滾軸溜冰場玩滑板發出過大聲浪一事，向警方報案；保安員隨即到場向警方提供協助。同日傍晚約6時，控制室接報，指該名男子懷疑將油淋在滾軸溜冰場的地面上；惟保安員趕至現場後，該名男子已經離去。

為免有人滑倒受傷，辦事處立即圍封場地，進行徹底清潔，待地面完全乾透後，滾軸溜冰場已於3月3日早上重新開放。

涉事男子手持一支食用油邊行邊倒。（網民 Kit Tam 影片截圖）

事件發生後，辦事處已重新檢視有關場地的使用守則及居民使用場地的實際情況，考慮到居民有進行不同運動/活動的需要，認為場地應在使用者互相尊重的大原則下，開放作多種用途，而非把場地的用途局限於滾軸溜冰一種單一運動。

辦事處已於3月6日在場地張貼全新的使用守則，以取代較早前的通告，並會加強巡邏有關場地，以及考慮於場地一帶安裝攝錄系統，監察場地的使用情況，遇有違反場地使用守則或出現糾紛的情況，保安員會立刻主動介入處理。

房屋署續指，就3月1日發生的事件，有關行為觸犯了《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》（第570章），一經證實，執法人員可向有關人士發出定額罰款通知書，處以罰款3,000元。若證實有關人士為公屋住戶，房屋署會根據《屋邨管理扣分制》向有關住戶扣7分。住戶若在兩年內被扣16分，會被終止租約。

事發在周日（3月1日）下午，警方接獲報案，指一名男子在柴灣環翠邨滾軸溜冰場與人口角，並倒油落地；惟該名男子在警員抵達前，已離開現場。

拍片者譚先生事後在網上發文，引起迴響。他其後向《香港01》剖白事件經過，指對方倒油後不久，即有其他兒童因此跣倒；對方逃走期間更向他呼喝：「我拖馬我擸刀斬死你呀！」其子亦因此受驚，「話以後都唔去嗰個地方玩！」

據譚先生拍得的影片可見，場內當時有多名玩滑板的兒童，涉事男子手持一支食用油邊行邊倒，有成年人士質問：「做咩呀你？」該男子則答道：「我做我應該做嘅嘢囉，房署唔理咪我理囉。」

涉事男子手持一支食用油邊行邊倒稱，「我做我應該做嘅嘢囉，房署唔理咪我理囉。」（網民 Kit Tam 影片截圖）

翌日（3月2日）所見，環翠邨屋邨辦事處今日在場內貼出通告，列出7項守則，當中包括「由於滾軸溜冰場的設計專為滾軸溜冰而設，並不適合進行其他活動（如滑板車等）。為了保障使用者的安全，請勿進行任何非滾軸溜冰之活動。」

今日（3月6日）《香港01》記者再到場視察，可見環翠邨辦事處已再張貼新通告，未有再提及不可玩滑板。

有打乒乓球的人士表示，平時已很少見到有人玩滾軸溜冰，「好空置」，亦有長者會到場晨運或做早操，他認為小童聲浪問題不大，「啲小朋友可能嗌得大聲少少啫，都唔係夜晚時間，通常都係晏畫星期六日多‥‥‥呢個位畀大家做運動，嘈少少都正常。」