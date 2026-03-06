宏福苑火｜加固工程工人涉單位內盜竊　警拘3人起$9萬首飾

消息稱，大埔宏福苑有負責加固工程的工人，涉嫌在單位偷竊被捕。據悉，竊案涉及一個單位，警方拘捕3人，初步起回約值9萬元的金器及鑽石等贓物，現正調查事件。



大埔宏福苑火災後，據悉有負責加固工程的工人，涉嫌在單位偷竊被捕。（資料圖片／夏家朗攝）

宏福苑居民得悉事件後，聯名發出公開信，向保安局局長鄧炳強、政務司副司長卓永興、公務及相關人員，指政府計劃最早於4月底，安排居民回家執拾，得悉事件後，「只感震驚、徬徨與憤懣交集。」

文中提及，居民被拒諸回家，警方及相關部門一再保證，會妥善確保居民單位及財物安全，竊案卻印證宏福苑如同「無掩雞籠」，認為政府及相關部門的保安及管理安排出現嚴重漏洞及失職、保安及監察不足以確保居民財物、監管上導致第三者有機可乘，損害居民對政府的信任。

信中提出5大要求，包括就盜竊事件向全體住戶公開交代，包括涉事人士身份、工作範圍、出入安排、責任歸屬、具體發生經過及時間；由保安局及相關決策部門承擔政治及管理責任，全面檢討出入及保安安排，公開可出入大廈之人員類別；加強保安及監察，包括每天出入登記姓名、身份證及工作範圍等，並檢查工作人員的隨身物品；重新檢視並修訂原訂「最快4月底」的上樓執拾安排；完成檢討及改善措施前，不會擴大第三方的工作範圍或授予更多不受監督的出入權限。