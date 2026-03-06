宏福苑火後遇竊｜工人須登記、警陪同及搜物品　犯案後及時被揭發

大埔宏福苑去年11月26日發生大火，多幢大樓受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。有負責加固工程工人被揭在宏泰閣一單位盜竊，警方昨日（5日）拘捕3名男工人，起回約值9萬元的首飾。



大埔警區助理指揮官 （刑事）警司鍾志強今晚（6日）交代案情時被問及保安問題，指警方一直就宏福苑實施一系列保安措施，包括登記工人身份、安排警員陪同工人進出大廈，以及在工人離開時，搜查是否有可疑物品。據了解，3名工人犯案後形跡可疑，終被把守警員及時揭發，反映保安措施有效。



大埔宏福苑大火後，當局安排工人加固單位，有工人涉嫌從宏泰閣單位內盜竊被捕，大埔警區助理指揮官（刑事）警司鍾志強交代案情。（梁偉權攝）

鍾志強表示，目前所有進入宏福苑的工人，均要向警方出示身份證及登記資料，交代工作性質、會前往屋苑的什麼地方或樓層工作。警方會派員陪同工人進出大廈；工人離開大廈時，警方會搜查是否有可疑物品。

消息指，目前宏福苑外圍有警員24小時駐守，屋苑亦設有閉路電視監察。工人上樓工作時，警員會駐守在同一樓層。每日確保所有工人離開後，當局會以鐵鏈鎖上大廈大門，至翌日早上才重開。據知，昨日的盜竊案，正是涉案工人做出「可疑行為」，被警員及時截查而揭發。

警方昨晚（3月5日）登上宏福苑調查，有單位曾傳出燈光。（居民提供）

警方早前的記者會表示，昨午約1時半，發現3名男工人（32至38歲）在宏泰閣一單位進行加固工程期間，形跡可疑。調查期間，人員在3人身上檢獲7件、共值約9萬元的首飾，相信是他們從負責加固的單位內偷取，遂拘捕該3名工人，他們正被扣查。

大埔警區重案組已聯絡涉事單位的戶主，確認相關首飾均為其個人物品。警方亦巡查3名被捕人曾進行工程的單位，未有進一步發現。

據了解，3名被捕男子分別開工數天，其中兩人於2月25日開始工作、另一人2月28日開始工作。事發時，3人一同往涉事單位進行加固工程，掠走7件飾物，包括金器及鑽石戒指，犯案後3人分藏在身上，被把守警員及時發現。