牛頭角永明樓3日供水不穩　最嚴重無鹹水淡水　維修人員完成搶修

《香港01》接獲讀者報料投訴指，牛頭角定安街114號永明樓本周三起（4日）一連三日供水不穩，最嚴重的情況是一度沒有鹹水和淡水供應。



《香港01》昨晚（6日）前往現場了解，業主立案法團解釋經維修後，大廈各個單位陸續恢復供水。維修師傅亦指，鹹水喉和消防喉先後破裂，增加搶修難度，懷疑受到將軍澳區供電線路電壓驟降影響，導致連同淡水泵暫停運作，但人員盡力搶修，大廈恢復供水。



永明樓一連三日供水不穩，最嚴重的情況是一度沒有鹹水和淡水供應，維修師傅指出鹹水喉和消防喉先後破裂，增加搶修難度，懷疑受到將軍澳區供電線路電壓驟降影響，導致連同淡水泵暫停運作，但人員盡力搶修，大廈恢復供水。（讀者提供）

現場是牛頭角定安街114號永明樓，住戶江先生（化名）向《香港01》表示，大廈由本周三（4日）沒有鹹水供應，居民被迫動用淡水沖廁，情況突然惡化，前晚約7時（5日），部份樓層連淡水都暫停供應，法團稱「多人用食水，電力負荷大跳掣」，昨晚（6日）連淡水都暫停供應，永明樓共有100戶左右，大約200名住客的日常生活受到影響。

牛頭角永明樓恢復鹹水和淡水供應。（李家傑攝）

《香港01》分別致電業主立案法團和前往現場了解，法團承認事件，收到大量住戶投訴，同時強調即時發出通告，經維修後，大廈各個單位陸續恢復供水。維修師傅解釋，鹹水喉和消防喉先後破裂，增加人員搶修難度，昨日（6日）懷疑受到電壓驟降影響，淡水泵暫停運作，但人員盡力搶修，各個單位當晚恢復鹹水和淡水供應。