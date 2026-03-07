元朗男斬妻燒屋墮樓｜生意問題爭執　餐廳東主擸刀　妻制止時受傷

▼點擊下圖觀看直播▼

元朗一名男子今早（7日）疑在家中斬傷妻子，繼而縱火燒屋後墮樓，其妻逃脫報警求助。救援人員趕至，發現事發單位冒煙，墮樓男事主昏迷，女事主則手有刀傷。消防將單位的火救熄，男事主被送往屯門醫院搶救，女事主則被送往博愛醫院救治。警方將案件列作傷人、縱火及企圖自殺跟進，今午交代案情，指男事主為餐廳東主，夫婦疑因餐廳生意問題爭執，其間丈夫激動亮刀，妻子制止時被割傷；丈夫其後反鎖房內及點火，之後墮樓。



女事主由救護員處理傷口。（讀者提供）

元朗警區刑事調查隊第12隊案件主管、偵緝高級督察陳敏熹表示，警方於早上9時43分接獲一名31歲女子報案，指她在元朗鳳翔路一單位被丈夫用手及刀襲擊，女事主逃離單位報警。警方到場後，發現女事主手部受傷，安排她送院治理。

其後人員亦發現涉案男子倒臥在單位對開的行人路，懷疑他由高處墮下。男事主墮即被送院搶救，陳敏熹稱他目前昏迷但情況穩定。同時，人員發現涉案單位冒出濃煙，消防到場將火救熄，其間約30名住戶自行疏散，火警中無人受傷，亦無波及其他單位。

陳敏熹指，初步調查顯示，男事主為餐廳東主，近期因生意經營壓力，引發情緒問題。警方根據現場閉路電視影像及向女事主調查後，相信夫婦事發時因生意問題爭執，其間男事主情緒激動，從廚房取出一把水果刀。女事主上前制止，與丈夫糾纏間遭割傷手。她之後成功奪走水果刀，男事主隨即將自己反鎖於睡房內，並在妻子離開單位報警時，以打火機點燃睡房内的床褥，之後從單位墮樓。

涉事單位冒出白煙。（讀者提供）

據了解，消防破門進入單位睡房後，發現窗簾、毛公仔、床褥及毯着火，遂開喉灌救；在場檢獲打火機，火警起因有可疑。

兩名事主分別被送院救治，案件列傷人、縱火及企圖自殺，由元朗刑事調查隊第10隊跟進。

女傷者由救護員處理傷口，有戴頭盔及穿戰術背心的警員到場。（讀者提供）

+ 1

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！