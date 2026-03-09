深水埗女子歸家梯間遇狼手　丈夫護妻被打傷　40歲巴裔色狼被捕

深水埗鴨寮街一幢唐樓，今日（9日）深夜發生非禮及襲擊案。一名30歲女子懷疑遭一名巴基斯坦籍男子非禮，回家後通知印度籍丈夫，丈夫憤然落樓理論。兩男爆發爭執，丈夫更被對方襲擊，面及胸口痛。警方經調查後拘捕該名40歲巴裔男子，他涉嫌襲擊致造成身體傷害及非禮，現正被扣留調查。



據了解，女事主當時在朋友陪同下步行返回住所，在樓梯行走時突然被人胸襲。色狼企圖逃離現場，但被女事主朋友截停。女事主隨即通知在家中的丈夫前來協助。丈夫到達後，與色狼發生爭執，期間被對方襲擊，隨即報案。

二人清醒被送往明愛醫院治理。（資料圖片）

今日（9日）凌晨零時54分，警方接獲一名30歲姓黎本地女子報案，指與丈夫回家途中，在鴨寮街唐樓一梯間對開懷疑被一名男子非禮，其34歲印度籍丈夫與該名男子發生爭執，其間丈夫被對方以手襲擊。

人員接報到場，印度丈夫面及胸口痛、巴基斯坦男子則面部受傷，二人清醒被送往明愛醫院治理。經初步調查，該名40歲巴基斯坦裔、持行街紙的男子涉嫌襲擊致造成身體傷害及非禮被捕，現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。