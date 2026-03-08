上環站千萬劫案｜多2名青少年被捕　5人落網暫控串謀行劫周一提堂

上周五（6日）有兩名分別來自港澳的男親戚，帶同值約港幣1,000萬元的外幣到找換店兌換港幣後，在港鐵上環站遇上刀匪行劫，幸警方有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）早已收到線報埋伏，即場拘捕3男，兩名事主幸保不失。



警方今日（8日）表示，經進一步調查後，昨日（7日）凌晨及下午，在大嶼山北及牛頭角，以涉嫌「串謀行劫」拘捕多一名23歲本地青年及一名17歲本地少年。連同早前被捕的3名男子（19至31歲），5人已被暫控合共一項「串謀行劫」罪，案件明日（9日）上午在東區裁判法院提堂。消息稱，早前被捕的19歲少年為菲律賓籍，持有香港身份證及菲律賓護照。



↓ 3月6日 警港鐵上環站拘其中2疑犯 ↓

兩名受害人分別為51歲澳門男子及59歲香港男子，為親戚關係。案發當日早上9時12分左右，兩人帶同共值約1,000萬港元的外幣（包括人民幣及美金），到上環禧利街一間找換店兌換港幣後，在上環站遇劫。受害人一度與匪徒糾纏，其中51歲受害人手部受傷，被送往瑪麗醫院；另一人無受傷。

警方有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）當日交代案情時指，因早已接獲線報派員埋伏，警員即場在站內拘捕2名男子（19及31歲），他們各持一把長約40厘米的廚刀行劫；此外，人員亦在德輔道中近文華里截獲一輛七人車，拘捕31歲男司機。他們均持有香港身份證，其中一人同時持有菲律賓護照；個別被捕人有三合會背景。

↓ 3月6日 警德輔道中近文華里截銀色七人車 ↓

警方截獲一輛銀色七人車。（翁鈺輝攝）

↓ 3月6日 O記探員押被捕人到七人車調查 ↓

↓ 3月6日 警員到禧利街一找換店調查 ↓