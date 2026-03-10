有片｜旺角帝京酒店男廁格門把佈「屎痕」　帖主：洗5次手先唔臭

近日有人在社交平台Threads發佈一則帖文，崩潰訴說在旺角帝京酒店意外「摸屎」的經歷。帖主在文中寫道，酒店大堂男廁昏暗，他進入廁格關上門後發現手心傳來惡臭，遂立即打開電筒查看，才驚覺門把及鎖位滿佈糞便，他崩潰道：「我洗X咗5次手先唔臭」。其上載的影片可見，至少2個廁格門把沾上棕色的排泄物，「兩格都有喎，明顯玩嘢」。



帝京酒店在帖文留言向事主致歉，並已即時安排同事徹底清潔及消毒有關設施，承諾會加強巡查，確保同類事件不再發生。酒店亦已就此事向警方備案，以調查是否涉及惡意破壞。



帖主上載的影片可見，至少2個廁格門把沾上棕色的排泄物。（Threads@stephenlamwf 影片截圖）

帖文引起網民熱議，不少人戲謔，「好玩唔玩玩屎」、「酒店都有咁既野，仲衰過公廁」；有人擔心帖主健康，「喂認真喎，叫佢（酒店）賠錢畀你做body check（身體檢查）先，你唔知隻手會唔會有細傷口，又唔知啲屎會唔會帶咗啲乜嘢菌」；亦有人同情清潔工人，「好慘，你同酒店清潔工人都係受害者，正常酒店廁所點都會安排定時清潔，可能係未到下一轉清潔就發生咗...」

帝京酒店在帖文留言表示，非常重視酒店設施的衛生與安全，對事件高度重視，亦向帖主致歉並感謝他提出問題。酒店已即時安排同事徹底清潔及消毒有關設施，確保設施恢復應有的衛生標準，並會加強巡查，確保同類事件不再發生。同時，酒店會嚴肅跟進事件，並就此事向警方備案，以調查是否涉及惡意破壞。

旺角帝京酒店在Threads帖文下留言致歉。（Threads)