反黑警聯消防將軍澳搗非法加油站　檢435公升汽油　將檢控一男

將軍澳警區反三合會行動組聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，今日（10日）下午於將軍澳區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於運隆路搗破一個非法加油站，共檢獲約435公升汽油，市值約1.4萬元。



行動中，警方及消防處人員發現大批入油工具，並截查一名懷疑與案件有關本地男子，他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，消防處已檢走涉案汽油，並會向法庭申請充公。



警方重申會致力打擊黑幫收入來源及一切有組織罪行，並將會繼續聯同其他政府部門，全方位打擊這類有組織非法活動；同時呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」，或24小時舉報熱線5577 9666舉報。