警破「猜猜我是誰」騙案拘38歲內地男　涉騙4長者逾83萬元

葵青警區偵破多宗「猜猜我是誰」電騙案，拘捕一名38歲內地男子，涉嫌騙取4名長者合共83.6萬元。警方於昨日（9日）趁疑人再度作案時，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」將其拘捕，並當場檢獲10萬元騙款。



葵青警區偵破多宗「猜猜我是誰」電騙案。(林振華攝）

葵青警區刑事情報組督察吳綺淇表示，一名82歲老婦於2月3日報案，指接獲自稱「孫兒」電話，聲稱涉及刑事案被捕需「保釋金」，老婦遂於葵涌住所附近交出5萬元。警方翻查大量「銳眼計劃」下的閉路電視片段，鎖定疑人身份，發現他另涉兩宗同類案件。

葵青警區重案組第一隊督察伍穎欣指，昨午疑人企圖向另一長者收取10萬元時，被警方當場制服，該名長者無金錢損失。被捕人報稱為漁民，持雙程證來港，目前仍被扣查。警方會繼續調查他是否涉及其他案件，以及有沒有其他人涉案。4宗案件的受害人年齡介乎65至82歲。

警方提醒，執法機關絕不會要求市民在街頭交付保釋金，呼籲長者若接獲求財電話應先向親友核實。市民如有懷疑，可致電防騙易熱線18222查詢；如遇緊急情況可致電999報案。