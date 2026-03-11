旺角銀城廣場流星雨格仔舖疑走數　35歲負責人攜遊戲卡離境被捕

旺角銀城廣場一間名為「流星雨」的台式彈珠及格仔舖爆「走數」風波，警方將案件列作「盜竊」處理，經調查後昨（10日）拘捕一名姓王（35歲）負責人，另有兩名東主被通緝。據了解，王男在落馬洲管制站離境時被捕，身上藏有多張寵物小精靈（寶可夢／Pokémon）遊戲卡。案中共有65名受害人，損失金額逾22萬元。



位於銀城廣場一樓的「流星雨彈珠」店，內有夾公仔機及格仔舖供人租用經營。現場觀察店面已被鐵欄重重圍封，大部分格仔舖已空置，僅餘少量零星的公仔及貨物遺留。（資料圖片／黃學潤攝）

格仔月租600元 賣卡收入以現金交租客

據了解，被捕男子姓王（35歲），洋名Ivan，為「流星雨」格仔舖負責人，他與另外2人以月租方式租予不同人士。翻查資料，「流星雨娛樂文化有限公司」曾有兩名董事分別姓陳及姓朱，朱姓董事已於去年7月辭任，陳姓董事則於今年3月發聲明指已辭任。

由去年3月至12月，王男以月租600元租借格仔予多人銷售Pokémon遊戲卡，每月將賣卡收入以現金方式交予租客。

被捕人王男（中）以往曾在旺角經營黃店桔梗。（資料圖片）

王姓負責人攜遊戲卡離境時被捕

不過，至少9名租客自本年1月起未能收取售賣了242張寵物小精靈遊戲咭的銷售收入，涉款22.3萬元。其後更與被捕人失去聯絡，所以決定報案。警方將案件列作「盜竊」，於昨日（3月10日）下午5時40分，在落馬洲管制站拘捕王姓負責人。

王男當時正在離境，被捕時他身上藏有多張Pokémon遊戲卡，未有交代遊戲卡來源。警方調查後得知總共有65名受害人，案件現交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進，正追緝另外兩名涉案東主，分別是陳姓男子及朱姓女子。

公司3月6日發公告指清盤

「流星雨娛樂文化有限公司」3月6日發出公告，指已委託清盤人啟動清盤程序，「各位客戶、合作夥伴及相關人士：本公司因近年經營成本持續上漲，同時受到整體經濟環境下滑之影響，經本公司全體股東一致同意後，本公司將進行股東自願清算。」同日，陳姓董事發表聲明，指已辭任「流星雨娛樂文化有限公司」董事，並指「該公司將來之一切事務、行為、債務、合約、爭議、法律程序或其他任何轇轕，均與本人無關，本人對此一概不承擔任何責任。」

《香港01》3月2日根據查冊資料，到「流星雨娛樂文化有限公司」位於荃灣的辦公室了解。單位有亮燈，但無人應門，閘外快遞堆積如山。該辦公地址所屬公司為陳男持有，該公司發表聲明指地址只是借用予「流星雨娛樂文化有限公司（Shooting Star CultureLimited）」作通信地址，並不是其辦公室或營運地址，兩者並沒有任何商業關係。由2026年3月3日起，該荃灣辦公室不再作為「流星雨娛樂文化有限公司（Shooting Star Culture Limited）」作通信地址。該公司與王男並沒有任何關係。

《香港01》根據查冊資料，3月2日到「流星雨娛樂文化有限公司」位於荃灣的辦公室了解。單位有亮燈，但無人應門，閘外快遞堆積如山。陳姓董事及辦公地址所屬公司其後發表聲明，與王姓被捕人割席。（資料圖片／黃學潤攝）

被捕人曾經營「黃店」桔梗被追租

據了解，被捕人王男曾在旺角砵蘭街經營「黃店」餐廳桔梗。2020年12月，有警員到桔梗內搜查，並檢走頭盔及伸縮棍，當時王男與另一人涉嫌「管有違禁武器」及「藏有工具可作非法用途」被捕。不過他事後解釋該些物品無人認領，並不屬於店舖。案件於2021年10月開審，但控方最終同意撤銷起訴，以簽保守行為方式結案，法庭遂下令2名被告各自自簽2000港元守行為一年。

直到2022年10月，桔梗在社交平台宣布告急，指因疫情政策令飲食業明顯出現嚴重影響，久久未能恢復，生意額累積下跌達六成。同月底砵蘭街舖位業主入稟高等法院，追討306萬元租金，並要求交出「桔梗」舖位。直至12月初，「桔梗」在社交平台宣布正式結束營運，並指與旺角砵蘭街舖位業主簽訂和解書，提早3個月歸還舖位。