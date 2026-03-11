巴西龜遭淋滾水折尾需安樂死　施虐者疑為8歲男學生　警列虐畜

民間愛護動物組織「Turtle Advocacy Hong Kong 棄龜庇護所」本月初於社交平台發文，指有求助人告知，家中巴西龜遭小學三年級的弟弟澆滾水，出現指甲掉落、眼睛及皮膚紅腫等症狀，家人卻不願出錢救治，對幼子虐龜亦似置若罔聞。義工接走巴士1龜送醫，更發現其尾部疑遭人為折斷，四肢亦現水泡及脫皮，故即報警求助並轉交愛護動物協會接手，惜龜龜的狀況在3日後急劇轉差，最後被安樂死。



「Turtle Advocacy Hong Kong 棄龜庇護所」3月2日於社交平台Instagram發文，指有求助人告知，發現家中飼養一個多星期、年約3歲的巴西龜在盤中一動不動，伴隨皮膚發紅、眼睛紅腫睜不開眼、手部紅腫無法縮回殼中的症狀。求助人懷疑就讀小學三年級的弟弟曾將滾水澆到龜身上，龜的指甲亦被剪到流血剝落。

求助人稱家庭沒有養龜經驗，家人對幼子虐龜亦似置若罔聞，也不願意出錢救治，「他們也不管，要不然弟弟那麼弄就罵他了。現在也只是說兩句......拿回來（養）的時候沒想過會這樣吧。」身為學生的求助人指出難以負擔寵物醫院的費用，她強調不想龜龜喪命，遂向機構求助。

「棄龜庇護所」發文當日傍晚接走涉事巴西龜，發現其前肢被滾水淥透，所有指甲掉落；眼部和皮膚亦有灼傷痕跡。巴西龜軀體亦散發異味，疑似體內嚴重發炎。機構翌日攜龜看獸醫，X光檢查顯示，龜尾位置很大機會已骨折，恐嚴重影響排泄功能，骨折情況相信是人為造成；四肢多處出現水泡、皮膚脫落等燙傷情況。

義工在至3月4日早上發文指，巴西龜的狀況急劇轉差，尾部滲血，義工其後報警求助，警方聯絡愛協督察，並將其交由愛協接收及檢查。巴西龜在次日已處於彌留狀態，不斷抽搐，考慮情況極度不樂觀，愛協已將其人道處理。

義工亦發帖指，希望能夠讓施虐者承擔法律責任，惟估計由於對方只是小三學生，可能只會口頭勸喻，認為沒有阻嚇作用。

警方表示，3月4日接獲一名動物義工報案，表示在3月初接收了一隻懷疑被不恰當對待而受傷的龜。案件列「殘酷對待動物」，交由將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。