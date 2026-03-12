兩女涉洗黑錢518萬元認罪　警申加刑　判囚38及42個月

兩名女子（20歲及37歲）2023年被捕，涉嫌持有5個傀儡戶口，清洗總共約518萬港元犯罪得益，涉及76名受害人。兩人今日（12日）在區域法院承認5項「洗黑錢」罪。為增加阻嚇性，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰並獲批准加刑20%（各5個月），兩名被告最終分別被判處監禁38個月及42個月。



兩名女子（20歲及37歲）2023年被捕，涉嫌持有5個傀儡戶口，清洗總共約518萬港元犯罪得益，涉及76名受害人。兩人今日（12日）在區域法院承認5項「洗黑錢」罪。為增加阻嚇性，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰並獲批准加刑20%（各5個月），兩名被告最終分別被判處監禁38個月及42個月。

新界北總區科技及財富罪案組2A隊黃嘉鴻高級督察表示，2023年7月至2023年12月期間，警方接獲76宗報案，當中76名受害人在2023年7月至12月期間，墮入投資以及與假冒銀行職員有關騙案。騙徒會自稱是投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設戶口投資股票，並指示受害人轉帳資金去多個本地銀行戶口，而最後受害人不能夠取回虛假投資戶口顯示的得益。另外，騙徒亦都會假扮本地銀行職員，向受害人聲稱可以提供低息貸款，並且指示受害人轉帳保證金作辦理貸款之用。最後騙徒失去聯絡之後，受害人發現受騙因此而報案。

本案76名受害人合共損失大約136萬港元，分別存入5個本地銀行傀儡戶口。警方展開調查後，於2023年12月拘捕兩名本地女子。該兩名女子分別20及37歲，為涉案5個傀儡戶口持有人。警方調查顯示，該兩名被捕人用5個不同銀行戶口，清洗總共約518萬港元犯罪得益，於是警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該兩名女子。案件在今日（2026年3月12日）於區域法院提堂，兩名被告人承認一共5項「洗黑錢」罪，被法庭判處罪名成立。

為咗加強以傀儡戶口作洗黑錢用途阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之二十刑期。兩名被告分別就「洗黑錢」罪最終被判處監禁38個月及42個月。

財富情報及調查科申文燕高級督察呼籲，市民如果租借賣銀行戶口比其他人使用，而該個戶口被不法分子用以處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪行。使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，所以警方 就涉及傀儡戶口的合適的案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。

財富情報及調查科申文燕高級督察呼籲，市民如果租借賣銀行戶口比其他人使用，而該個戶口被不法分子用以處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪行。使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，所以警方 就涉及傀儡戶口的合適的案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 申請加重刑罰。

就以今日案件為例，兩名女子因為將戶口俾其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，各被法庭加刑各5個月。由2023年10月至今，已經350名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時候被加重刑罰，刑期分別增加八份之一至三份之一不等（2至18個月)）。

警方必須強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人 亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高 可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出 或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團所給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。除大型執法行動，財富情報及調查科亦持續在預防「洗黑錢」方面做教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。請緊記：銀行戶口，唔租，唔借，唔賣!