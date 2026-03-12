入境處打擊裝修黑工搜逾300單位　拘7內地印尼非法勞工及一僱主

入境處由上周二（3日）至昨（11日）下午，展開針對非法勞工從事裝修工作的執法行動，其間搜查超過300個裝修單位，共拘捕7名從事裝修工作的非法勞工，包括6名內地旅客及1名印尼籍家庭傭工，其中3名內地旅客是入境處派員放蛇拘捕。另外，一名涉嫌聘用非法勞工的僱主亦被捕歸案。



入境處反黑工行動中共7人被捕。（入境處圖片）

入境處表示，一直有留意網上平台及巡查新落成屋苑。調查人員發現，有不法分子透過社交平台宣傳，以平價裝修服務作招徠。入境處隨即採取行動，派員喬裝顧客「放蛇」，成功拘捕3名內地旅客，他們當時分別正進行油漆及度尺工作。所有調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

入境處反黑工行動中共7人被捕。（入境處影片截圖）

入境處提醒市民，切勿貪小便宜聘用裝修黑工。聘用非法勞工屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。市民如發現懷疑非法勞工，可致電入境處舉報專線 3861 5000。