開空殼公司處理違禁品兼洗黑錢$47億　兩漢「一條龍」服務終落網

海關搗破一個洗黑錢集團，拘捕兩名男子。該集團涉嫌利兩間空殼公司於2022年4月至2026年2月期間收取大量來歷不明匯款，處理47億元懷疑犯罪得益。行動中，人員亦發現該集團涉嫌利用旗下的單位，作為毒品分銷中心，收取懷疑犯罪得益後，再進行洗白。



海關認為集團分工明確，一人負責成立空殼公司及開設銀行戶口；另一人則負責處理違禁品及協助處理相關犯罪得益，提供由處理違禁品到清洗犯罪得益的「一條龍」服務，情況極為罕見。



行動中，人員檢獲多種毒品、香煙、煙彈、手提電話、電腦、公司及銀行文件及現金等。（羅日昇攝)

海關財富調查科財富調查第三組調查主任吳秉謙稱，海關根據情報分析及深入調查，於昨日（11日）採取了代號為「主軸」的反洗黑錢執法行動。行動中，人員以涉嫌「洗黑錢」拘捕一名66歲的本地男子，他於2021年成為兩間公司的唯一董事及股東，訛稱從事進出口貿易及電子產品貿易等生意，並於6間本地銀行設立了38個銀行戶口。

4年用兩空殼公司洗47億黑錢 單日最高轉帳逾1億元

根據調查所得，大部分資金主要來自120間本地公司，大部分為空殼公司。吳秉謙指，雖然這些公司多數申報從事貿易業務，但沒有實際的業務地址或報關紀錄。兩間涉案公司在收取大量來歷不明的匯款後，會在短時間內將大部分資金轉出至境外公司戶口，下游交易對手超過30間公司。戶口交易極為頻密，資金呈現過渡性及具備分層交易的性質，這些均屬典型的洗黑錢手法。

被捕66歲男子涉嫌在過去4年期間，利用名下兩間公司的銀行戶口，處理總共約47億元懷疑犯罪得益，合共涉及超過2,100宗交易。吳秉謙表示，單一最大額交易超過3,100萬元；單日內處理的最高轉帳總額更超過1億元。

在調查洗黑錢活動期間，海關亦發現公司處所有從事其他非法活動。因此，人員在同一天突擊搜查兩個處所，於其中一個公司註冊單位搜出多種懷疑毒品，包括冰毒、可卡因、氯胺酮（K仔）、安非他命及大麻花，總重量約1公斤，市值約32萬元；另有8,600支懷疑未完稅香煙，以及含有尼古丁成分的電子煙煙彈。

另外，人員在單位內發現與前述空殼公司相關的銀行信件。海關隨即拘捕單位內一名36歲本地男子，他報稱為手機維修員。

分工仔細一人專責開公司及戶口 同黨處理違禁品兼助洗錢

經深入調查後，海關懷疑該單位除作為毒品包裝及分銷中心外，亦是不同違禁品的中轉站及清洗犯罪得益的場所。兩名被捕人分工明確，一人負責成立空殼公司及開設銀行戶口；另一人則負責處理違禁品及協助處理相關犯罪得益。海關認為該犯罪集團分工細緻，提供由處理違禁品到清洗犯罪得益的「一條龍」服務，情況極為罕見。

在此次行動中，海關共檢獲懷疑毒品、香煙、煙彈、手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡及現金等證物。被捕人名下約1,500萬港元的銀行存款，及價值500萬港元的物業資產，已即時被凍結。海關相信是次行動已沉重打擊該犯罪集團的資金來源。

關於案中不明來歷款項及違禁品來源，目前仍在調查中。海關會從被捕人背景、資金及違禁品來源等多個方向展開調查，不排除有更多人被捕。

海關將根據《有組織及嚴重罪行條例》、《危險藥物條例》、《應課稅品條例》及《藥劑業及毒藥條例》繼續調查，並會徵詢律政司意見，視乎進一步調查結果，向法庭申請充公上述財產。

海關提醒市民，洗黑錢屬極嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，處理已知或相信代表從可公訴罪行得益的財產（俗稱洗黑錢）即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦可被沒收。

市民如發現懷疑洗黑錢活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵（crime_report@customs.gov.hk）舉報。