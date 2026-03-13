荔景平治私家車撞傷兩母子 7個月大男嬰流鼻血 母：退都退不了
今日（13日）上午11時39分，一輛白色平治私家車在葵涌敬祖路右轉荔景山路時，撞到一名正推着BB車橫過馬路的婦人。婦人連同BB同告受傷，其中7個月大的BB仔額頭受傷及流鼻血。救護員接報到場，將兩母子送往瑪嘉烈醫院治理，警方正調查意外成因。
受傷的游女士事後在醫院受訪時憶述事發經過，她當時在荔景山路過馬路，見兩邊沒有車便推着BB車步出，其間平治私家車駛至。游說：「我就站在他前面，他停下來，我也停下來，突然間他踩油門撞過來。」由於事出突然，她避無可避：「退都退不了。」
游續指，涉事男司機聲稱「沒看見」她，但她直言：「我車子（BB車）這麼高，又不是很矮，他看不到BB，也看不到我。」至於何以沒有使用行人過路處，家住祖堯邨的游女士解釋：「看到兩邊都沒有車，我就想說快一點，想回家煮飯給孩子食。」豈料因此遭遇車禍，雙雙受傷送院。
