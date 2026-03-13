私家車變流動毒倉藏$210萬大麻花　33歲無業男涉包裝分銷毒品被捕

香港海關昨晚（12日）於屯門一帶進行反毒品行動，在一個屋苑停車場內，拘捕一名33歲無業男子，於其私家車上檢獲約10公斤懷疑大麻花，市值約210萬元。據了解，涉事車輛為流動毒品倉庫，被捕男子則涉嫌包裝及分銷毒品。



被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日（14日）在沙田裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲約10公斤懷疑大麻花，市值約210萬元。（陳浩然攝）

香港海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽表示，根據初步調查所得，海關相信販毒集團為減低風險，選擇租用交通較為不便、人流較為稀少的屋苑停車場停泊私家車，並利用該私家車作為流動毒品儲存倉庫，繼而包裝及分銷毒品；是次檢獲的毒品估計是供應新界區的毒品拆家及用家。

海關重申，會密切留意販毒趨勢，繼續嚴厲打擊販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。

海關提醒市民及車位業主，如懷疑有人利用私家車或車位進行販毒活動，可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk，以及填寫網上表格https://eform.cefs.gov.hk/form/ced002向海關作出舉報。