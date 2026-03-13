海關搗屯門假貨倉檢$50萬童裝　夫婦涉家長群組賣冒牌衣物被捕

香港海關搗破一個位於屯門工廈的冒牌物品儲存倉，檢獲約4,300件懷疑冒牌物品，主要為童裝衣物，估計市值約50萬元，拘捕經營涉案倉庫及冒牌物品銷售群組的夫婦。



海關相信，被捕人是看準不少家長都會使用即時通訊應用程式的群組交流資訊的趨勢，嘗試打入家長群組，以一傳十、十傳百的方式擴大售賣群組的規模，令有關群組的人數多達4,000人；而被捕人亦為拓展生意，由起初只售賣童裝，到後期亦推出親子款式，吸引更多客人。



海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級督察康恩稱，海關早前接獲市民舉報，指有人透過即時通訊應用程式的群組售賣冒牌服裝。海關人員經過深入調查，成功鎖定該群組管理人位於屯門的冒牌物品儲存倉庫。

人員周二（10日）中午突擊搜查位於屯門工廠大廈的冒牌物品儲存倉庫，檢獲約4,300件懷疑冒牌物品，主要是童裝衣物，估計市值約50萬元，並拘捕倉庫內的一名女子，懷疑她是有關群組的管理人員。

海關經跟進調查後，昨日（12日）於屯門再拘捕一名本地男子，他為被捕女子的丈夫。海關懷疑他負責租用涉案倉庫，並協助收取售賣冒牌物品的款項。兩名被捕人現正保釋候查。案件仍在調查當中，不排除會有更多涉案者被捕。

康恩表示，根據初步調查，海關相信涉案的冒牌物品生意及儲存倉庫，均由兩名被捕人以家庭式經營。被捕人透過社交平台發表貼文以吸引市民，特別是「媽咪群組」，加入他們管理的即時通訊應用程式群組，再向群組內的成員售賣冒牌物品。其後，有關的冒牌物品會以快遞方式送到顧客手中。

現時有不少家長都會使用即時通訊應用程式的群組交流資訊，海關相信被捕人是看準了這個趨勢，嘗試打入家長群組，以一傳十、十傳百的方式擴大售賣群組的規模，令有關群組的人數多達4,000人。康恩續稱，相信被捕人當初只經營童裝業務，但其後為拓展生意，也推出親子款式，以吸引更多顧客購買。

康恩續指，海關克服了被捕人僅以快遞方式發貨的犯案模式，鎖定涉案倉庫。涉案倉庫位於工廠大廈一個分間成80個工作室的單位內，所有租戶進出的時候，都需要輸入密碼，嚴密的保安大大增加海關人員偵查及鎖定倉庫的難度。

涉案倉庫位於工廠大廈一個分間成80個工作室的單位內，所有租戶進出的時候，都需要輸入密碼，嚴密的保安大大增加海關人員偵查及鎖定倉庫的難度。（陳浩然攝）

海關指出，售賣冒牌物品是非常嚴重的罪行。根據《商品說明條例》，任何人為了銷售或售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過海關舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk，或網上表格eform.cefs.gov.hk/form/ced002，向香港海關舉報懷疑侵權的活動。