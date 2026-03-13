行李衣服膠樽藏39瀕危龜及蜥蜴　南非抵港26歲男被捕將控虐畜等罪

香港海關在香港國際機場，檢獲14隻懷疑受管制屬瀕危物種龜，和25隻懷疑受管制屬瀕危物種蜥蜴，估計總市值共約78萬元。偷運該批龜及蜥蜴抵港的26歲男旅客被捕，將被落案起訴。



海關在一名南非抵港26歲男旅客的行李內，搜出14隻懷疑受管制屬瀕危物種龜，和25隻懷疑受管制屬瀕危物種蜥蜴，圖為部分檢獲的龜。（海關提供）

涉案男旅客昨日（12日）從南非經杜拜飛抵本港，他於機場入境大堂被海關人員截停進行清關檢查。海關人員在其寄艙行李中的兩件衣服及3個膠樽內，發現該批龜及蜥蜴。經漁農自然護理署人員查驗後，懷疑該批龜及蜥蜴屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）所管制。

海關人員遂拘捕該名男旅客，他將會被漁護署落案控以一項非法進口附錄II瀕危物種罪，及一項殘酷對待動物的罪名。案件已轉交漁護署跟進。

海關在一名南非抵港26歲男旅客的行李內，搜出14隻懷疑受管制屬瀕危物種龜，和25隻懷疑受管制屬瀕危物種蜥蜴，圖為部分檢獲的蜥蜴。（海關提供）

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

同時，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。