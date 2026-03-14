深水埗後巷11貓毛髮髒亂困兩籠　1貓不治　警拘兩男包括貓主

深水埗發生棄貓虐畜案。今日（14日）下午約2時19分，有途人見到數名男子在荔枝角道300號一處後巷，放下兩個籠隨後離開。他上前查看，發現兩籠中共有11隻貓，遂報警揭發事件。警方接報趕至，圍封後巷調查，並通知愛護動物協會到場協助。經初步調查後，警方拘捕61歲姓張男貓主及一名協助棄貓的46歲孟加拉裔男子。



現場可見，兩籠分別被置於手推車及地面，籠內為長毛貓，毛髮非常髒亂。愛協人員檢走貓咪檢查。案件列作「殘酷對待動物」，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。據了解，涉案11隻長毛貓大部分患病，貓主疑因此萌棄養念頭，並將所有貓分別放入兩籠中棄於後巷。



愛協回覆查詢指，接獲警方轉介案件，指有人在深水埗一後巷用水沖洗裝有貓隻的貓籠。人員到場發現，大部分貓隻健康狀況一般，其中一貓身體正在抽搐及奄奄一息，隨即被送往青衣中心治理，可惜到達時已發現死亡。



兩籠分別被置於手推車及地面，籠內多為長毛貓，毛髮非常污糟。（梁偉權攝）

深水埗發生虐畜案，多隻貓疑被遺棄於荔枝角道300號一後巷，愛護動物協會派員到場帶走貓咪檢查。（梁偉權攝）

有人將多隻貓放入兩個鐵籠棄於深水埗荔枝角道300號一處後巷，警員圍封現場調查。（梁偉權攝）

深水埗發生虐畜案，多隻貓疑被棄於荔枝角道300號一後巷，愛護動物協會派員到場帶走貓咪檢查。（梁偉權攝）

愛協回覆《香港01》查詢指，今日下午深水埗警區轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，指有人在荔枝角道300號一後巷用水沖洗裝有貓隻的貓籠。

愛協督察到達後巷現場，發現有兩個裝有貓的黑色摺籠，共有11隻混種緬因貓。大部分貓隻健康狀況一般，其中一隻身體正在抽搐及奄奄一息，隨即由愛協督察送往青衣中心治理，可惜到達時已發現死亡。

警方經調查後拘捕一名貓主，餘下的10隻貓由警方檢取及交予愛協督察送往中心接受詳細檢查。

愛協人員拾走貓咪檢查。（梁偉權攝）