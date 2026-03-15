荃灣恆麗園2歲童墮樓｜單位客廳無裝窗花　裝修專家：可裝限位器

荃灣恆麗園一名2歲男童從低層單位客廳墮樓身亡，事發時身在在家中的父母涉嫌「疏忽照顧兒童」被捕。涉事單位客廳未有安裝窗花，男童與兄長玩耍時疑不慎從窗口失足墮下，導致今次憾事。裝修學院校長鄧世民（Simon）接受訪問時表示，若家中無法安裝窗花，建議可改裝限位器，限制窗戶打開的角度，並提醒要選擇一些兒童無法輕易打開的款式。



現場是恆麗園。（黃學潤攝）

鄧世民受訪時表示，一般窗花安裝方式包括以鎖具、螺絲或卡扣固定，但若家中有小朋友，設計上必須確保兒童無法自行開啟，以免發生危險。 他指出，即使大廈管理或公契限制住戶外置窗花，戶主仍可選擇安裝窗戶限位器，限制開窗幅度，只要正確使用，已能大幅提升安全。

鄧世民解釋，市面上限位器款式眾多，包括限制窗戶開啟角度的裝置，亦有類似門上防盜鎖、以鐵鏈連接的設計，但最重要是避免選用過於方便，以卡扣即可開啟，連小朋友亦能操作的產品，建議選用需以鎖匙開關的款式會較安全。

裝修學校校長鄧世民建議可安裝限位器，以限制窗戶打開的幅度。（裝修學校YouTube 影片截圖）

他又表示，限位器價格相對低廉，部分產品售價只需數元，戶主如有相關技巧可自行安裝，惟購買網上貨品時要留意尺寸是否適用本地窗框。若選擇由師傅到戶安裝，主要費用多為人工，物料本身成本並不高。

鄧呼籲，家長應盡量為單位安裝合適窗花或窗戶限位器，以預防類似家居意外再次發生，又指過往亦曾出現類似意外墮樓事故，值得大眾重新檢視家居窗戶安全措施。