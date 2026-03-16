九龍灣9傷車禍｜平治剷行人路傳出兩巨響　街坊：有人慘叫倒地

九龍灣臨興街今日（16日）中午發生車禍，9人受傷，其中8人是途人；涉事75歲司機被捕，據悉他與妻子當時沒有戴安全帶，妻子被拋出車。有街坊目擊經過稱，聽到兩聲巨響，第二響「以為貨車撞到嘢」，之後赫見多人倒地受傷，有人慘叫，當中一名女傷者打側身，只手部有知覺。



九龍灣9傷車禍｜司機夫婦無戴安全帶 疑油門當煞掣 妻子拋出車

李先生形容撞車聲很大。（馬耀文攝）

事發時李先生經過附近路面，他說接連聽到兩響撞車聲，他「以為貨車撞到嘢」，走近嚇見是車禍，有近10人倒地受傷，當中3人倒地一動不動，其餘傷者則清醒。

李先毛說，涉事司機開門落車「望幾望周圍」，司機看似沒有受傷，但神情呆滯。

江小姐認為私家車車速甚高。（馬耀文攝）

在附近上班的江小姐指，她聽到有人「啊」聲大叫，隨即見到一名女子跌倒在馬路中，倒臥在涉事私家車旁邊。江說：「女傷者打側咗個身，個人唔郁。」走近後發現佢手部仍有知覺。」江又指：「我諗應該好快，因為佢（私家車）喺裡面（停車場）剷出嚟（行人路）。」

掛有粵港車牌的平治電動車停在路中。（馬耀文攝）

警方早前交代詳情時指，初步相信涉事私家車司機調頭時，誤將油門當成煞車掣，失控剷上行人路，撞到8名途人；坐於車頭乘客位的女乘客，疑沒戴安全帶被拋出車外，頭部重創、肋骨亦有受傷；警方已拘捕涉事75歲男司機。據了解，涉事司機及女乘客為夫婦，當時兩人均無戴安全帶。

欄杆和樹木被撞斷。（馬耀文攝）

救護員替傷者包紮。（馬耀文攝）

其中一名傷者傷勢分類紅色，被送到伊利沙伯醫院。（黃學潤攝）

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行人路欄杆被撞爛。（網上圖片）

臨興街車禍多人受傷倒地。（網上圖片）

掛有粵港車牌的平治電動車停在路中。（警方提供）