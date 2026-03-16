臨興街車禍｜平治剷上行人路傳出兩巨響　街坊：有人慘叫倒地

九龍灣臨興街今日中午發生車禍，9人受傷，大部份是途人。有街坊目擊經過稱，聽到兩聲巨響，第二響「以為貨車撞到嘢」，之後赫見多人倒地受傷，有人慘叫，當中一名女傷者打側身，只手部有知覺。



事發時李先生經過附近路面，他說接連聽到兩響撞車聲，他「以為貨車撞到嘢」，走近嚇見是車禍，有近10人倒地受傷，當中3人倒地一動不動，其餘傷者則清醒。

李說：涉事司機開門落車「望幾望周圍」，司機年約60歲，看似沒有受傷，但神情呆滯。

李先生形容撞車聲很大。（馬耀文攝）

在附近上班的江小姐指，她聽到有人「啊」聲大叫，隨即見到一名女子跌倒在馬路中，倒臥在涉事私家車旁邊。江說：「女傷者打側咗個身，個人唔郁。」走近後發現佢手部仍有知覺。」江又指：「我諗應該好快，因為佢（私家車）喺裡面（停車場）剷出嚟（行人路）。」

江小姐認為私家車車速甚高。（馬耀文攝）

掛有中港車牌的平治電動車停在路中。（馬耀文攝）

欄杆和樹木被撞斷。（馬耀文攝）

救護員替傷者包紮。（馬耀文攝）

現場是臨興街香港大學附屬學院李韶伉儷樓對開，一輛銀灰色平治電動車橫亘路中，旁邊欄杆撞爛，行人路上的樹倒塌，有傷者倒在行人路和馬路上。

救護員趕至即場為傷者包紮，有人頭破血流，有人手腳受傷，隨後由救護車分別送到聯合醫院及伊利沙伯醫院治理；警方正調查涉事車輛和司機。

其中一名傷者傷勢分類紅色，被送到伊利沙伯醫院。（黃學潤攝）

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行人路欄杆被撞爛。（網上圖片）