深水埗麥當勞母女疑打尖　大戰特賣城女職員　警列糾紛無人被捕

深水埗發生打鬥案。兩名女子疑因排隊問題，當眾在欽州街和福華街交界一間麥當勞外大打出手。其中身穿寫有「深水埗電子特賣城」字眼黃色背心的女子，一度扯住穿上連身裙女子的頭髮，繼而將對方摔跌地上，眼鏡甩脫；連身裙女子起身時不理會鞋子鬆脫，以及環保袋跌在地上，上前還擊。其同行女兒就地取材，用背囊和環保袋，加入戰場護母，期間懷疑受驚過度狂哭。其他人見狀連勸「唔好打架」。麥當勞職員和特賣城同事聞訊走近了解，雖然雙方停手，但連身裙女子不停繼續指罵，並要求報警。



警方表示，昨日（17日）下午4時48分接獲一名41歲張姓女子報案稱，自己在欽州街78號一間食肆排隊，期間被一名60歲陳姓女子指插隊。兩人繼而發生爭執，有人報稱遭到襲擊，警員接報趕至，現場平靜，無人受傷亦無人被捕。案件改列為「糾紛」處理。



兩人大打出手。（okkelvin/threads影片截圖）

相關影片被上載至threads，長約4分鐘，現場是欽州街和福華街交界一間麥當勞店外，兩名女子站在麥當勞面向福華街的出入口，她們在店外行人路大打出手。穿連身裙女子當時已經有一隻鞋子飛脫，但她繼續和身穿黃色背心女子纏鬥，沒有理會站在一旁的女兒，背囊亦已跌在地上。

連身裙女子倒地。（okkelvin/threads影片截圖）

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未幾，黃色背心女子扯住連身裙女的頭髮，並將她扯跌地上，眼鏡甩脫。連身裙女起身期間沒有理會另一隻鞋子同樣鬆脫，以及環保袋跌在地上，繼而上前還擊。對方質問：「排唔排隊呀？」，連身裙女一邊還手，一邊反駁「我排緊隊，兩母女喺度」，並將對方的「特賣城」背心扯脫。同行女兒則就地取材，用背囊和環保袋打向背心女。

特賣城同事到場了解。（okkelvin/threads影片截圖）

其他途人、麥當勞職員和背心女子的特賣城同事先後走近，勸阻「唔好打架」，背心女開始停手。雖然女兒懷疑受驚過度嚎哭，但連身裙女沒有理會哭聲，反而繼續踢向背心女，並不停謾罵。背心女稱自己受傷，需要召救護車；連身裙女則要求報警，指控背心女先動手，並聲言麥當勞「有閉路電視」可以佐證。她隨之收拾散落地上的物件和穿回鞋子，影片便結束。