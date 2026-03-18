周一鳴出席2026年全球反欺詐高峰會　分享本港打擊詐騙經驗

警務處處長周一鳴率領香港代表團，隨國家代表團，在3月16日及17日（維也納時間）出席於奧地利維也納舉行的2026年全球反欺詐高峰會，分享本港在打擊詐騙罪行方面的經驗、創新措施及跨界別合作成果，並與其他國家或地區的執法機構探討加強跨境詐騙調查協作，推動建立更緊密的全球反詐騙網絡。



警務處處長周一鳴（左二）率領香港代表團，隨國家代表團，在3月16日及17日（維也納時間）出席於奧地利維也納舉行的2026年全球反欺詐高峰會。周一鳴（左二）在峰會的一個論壇上介紹警方反詐騙工作的全方位部署。（警方提供圖片）

是次峰會由聯合國毒品和犯罪問題辦公室及國際刑警組織聯合主辦，匯聚全球各地執法機關、國際組織、私營機構及學術界代表，圍繞打擊跨境詐騙、國際合作，以及運用科技反詐騙等議題展開深入交流，以期能凝聚共識，共同應對日益複雜的全球詐騙威脅。國家代表團由公安部刑事偵查局副局長朱磊率領，成員包括國家公安部、香港警務處和澳門司法警察局的代表。

周一鳴獲邀為嘉賓講者，與來自聯合國毒品和犯罪辦公室、歐洲刑警組織，以及加密貨幣分析公司的代表，參與一個以公私營協作為主題的論壇。會上，周一鳴詳細介紹香港警隊近年在反詐騙工作方面建立的多個合作項目，包括「反詐騙協調中心」、「反詐騙聯合情報中心」及「防騙視伏器」等，並列舉相關執法成果及數據，展示警方在預防和打擊詐騙，以攔截犯罪得益方面的成效。各講者認為，社會不同界別必須通力合作，方能有效遏止詐騙活動。

商業罪案調查科總警司黃震宇於峰會另一座談會上，分享香港建立反詐騙協調中心的成功經驗，包括香港從籌建至壯大反詐中心的挑戰與機遇，並和與會代表探討各地反詐中心如何因應詐騙手法演變而不斷發展，逐步擴展功能，例如加強數據分析及跨業界協作等。他表示，通過展現香港警隊具前瞻性的策略，有助不同國家／地區開展更具效率的打擊詐騙工作。

商業罪案調查科總警司黃震宇（中）在峰會的一個座談會上分享警方建立反詐騙協調中心的成功經驗。（警方提供圖片）

國家代表團於峰會上展示了國家近年打擊及治理電信網絡詐騙的豐碩成果，包括與東南亞盟友合作，成功瓦解「四大家族」電詐園區。香港警務處代表團作為國家代表團一部分，全力支持國家的反詐工作，積極推廣相關成果，助力國家鞏固其在國際執法領域的領導地位。

周一鳴表示，是次峰會匯集各國執法機構高層，為香港警隊提供國際交流平台與伙伴分享經驗，並配合國家推動建立全球反詐騙聯盟。香港警務處將繼續推動具開創性的措施，配合國家戰略，與國際社會共同應對跨境詐騙挑戰，全力保護市民的財產安全，維護香港社會穩定和金融秩序。周一鳴3月18日（維也納時間）結束行程，啓程返港。