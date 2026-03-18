海關破兩毒案檢$3650萬大麻花K仔拘3男　揭掏空桌球枱設暗格藏毒

海關於上周二（10日）分別偵破兩宗販運危險藥物案件，檢獲市值3,650萬元的毒品，並拘捕3名男子。其中一宗案件，販毒集團在桌球枱內製作暗格，以掩飾內藏約106公斤以真空包裝的大麻花毒品。另一與內地緝私部門聯合行動偵破的案件，海關則在24包適用於魚缸水質過濾的火山礦物中，搜出約36公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。海關相信，兩次行動已成功阻止毒品流入本港及國際市場。



海關上周二（10日）分別偵破兩宗販運危險藥物案件。行動中，人員在檢獲3,650萬大麻花及K仔。（黃偉民攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣稱，人員透過風險評估及資料分析，挑選了一個從加拿大入口香港的40呎海運拼裝貨櫃。該貨櫃內有15批不同種類的貨物，其中一批報稱載有美式桌球枱，貨物資料顯示該批貨物由加拿大經香港轉運至英國。

人員發現，桌球枱的申報重量與正常桌球枱明顯不符，採用迂迴路線運輸貨物亦屬不尋常，加上貨物來自毒品主要來源地之一的北美洲，海關遂決定扣留該批貨物作進一步檢驗。

海關相信，販毒集團利用國際搬屋公司，將桌球枱混雜家具其中，並聘用專業人士改裝桌球枱，將實心部分掏空製成暗格，再將毒品放入，最後還原桌球枱外觀，企圖逃避偵查。（黃偉民攝）

其後，人員於3月10日詳細檢驗該40呎海運貨櫃，點算及分類後，尋獲該批報稱載有美式桌球枱的貨物。劉芷欣指，經仔細檢驗後，人員發現涉事桌球枱的外觀及表面相對殘舊；桌球枱的頭尾及兩側袋口分別有木板圍封，引起海關人員的懷疑，於是利用先進的清關設備，將微細內窺鏡鏡頭引入桌球枱與木箱之間，發現內藏多包異物。隨後人員以X光檢查桌球枱，發現內層隱約有一層層不平均的影像，遂決定拆開桌球枱作進一步檢驗。

人員用工具拆開桌球枱內部後，發現內層藏有多包經過真空包裝的懷疑大麻花，經抽取作樣本進行快速毒品測試，結果對大麻花樣本呈陽性反應。最終，人員在桌球枱內層一共檢獲143包、共約106公斤懷疑大麻花，市值約2,200萬港元。

劉芷欣指，販毒分子費盡心思隱藏毒品，利用精巧的收藏手法增加執法難度。他們將桌球枱作付運，利用挖空內部的空間以藏匿真空包裝的大麻花，再用木板及鋁箔紙包裝並圍封外圍，最後還原桌球枱外觀，企圖逃避偵查。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任趙啟榮表示，海關毒品調查科接手後，迅速鎖定一間位於九龍灣的物流公司，相信其為真正的收貨人。調查顯示，該公司受一加拿大客戶委託，運送這批貨物。

他續指，販毒集團利用國際搬屋公司的服務，構建跨國販毒物流鏈。集團在當地找專業人士將桌球枱實心部分掏空，製成暗格放入毒品，然後從外面修飾及遮蔽接口，令外觀與普通桌球枱無異；隨後棄用一般貨運公司，改為精心挑選國際搬運公司運毒，因為搬屋貨物通常包括傢私、電器、書本及衣物等，種類繁多，不法分子將一張桌球枱混雜其中，企圖減低海關抽查的機會。

行動中，海關拘捕一名涉案55歲男子，他報稱為司機，現正保釋候查。

海關相信集團在當地找專業人士將桌球枱實心部分掏空製成暗格，放入毒品然後從外面進行修飾同遮蔽接口，令外觀與普通桌球枱無異。（黃偉民攝）

水族過濾用品暗藏$1450萬K仔 毒販圖遙距操控用不同貨車運毒

另一方面，海關3月10日聯同內地緝私部門進行聯合行動。根據情報分析，海關當日於陸路邊境口岸，查驗一票由法國經內地轉運至香港的速遞物品。該批物品共有12個紙箱，重 約300公斤，報稱載有水族過濾用品。人員在紙箱內發現24包適用於魚缸水質過濾用的火山礦物，其包裝內發現藏有36公斤懷疑氯胺酮，市值約1,450萬港元。

經檢驗後，人員在紙箱內發現24包適用於魚缸水質過濾用的火山礦物，在包裝內發現藏有36公斤懷疑氯胺酮，市值約1,450萬港元。（黃偉民攝）

其後，海關毒品調查科人員接手調查，迅速鎖定一個位於流浮山的物流倉庫，並展開監控遞送行動。前日（16日）下午，一名男子到達倉庫打算提取貨物，他完成簽收後，海關人員見時機成熟，隨即上前截查並將其拘捕。

初步調查顯示，該男子受委託將貨物運往元朗另一個物流倉庫，於是人員再次展開監控遞送，雖然兩個倉庫車程僅約8分鐘，但委託人多次更改指示，並在途中安排另一輛貨車接走貨物，最後由另一名司機運抵目的地。海關隨後拘捕第二名貨車司機。兩名被捕男子分別為58歲及44歲，均報稱司機，為收取報酬而運貨，目前保釋候查。

趙啟榮稱，在第二宗案件中，販毒集團利用多重貨車及正當物流倉庫進行複雜操作，手法狡猾，企圖透過遠距離操控，利用本地物流鏈販毒，使集團成員毋須露面。

海關呼籲物流及運輸界的從業員，如果遇上新客戶，應該要提高警覺。尤其是客戶透過電郵或者即時通訊軟件作聯絡，而拒絕提供詳細資料時，就應要更加小心，以提防被販毒集團利用運送毒品。海關建議物流界盡可能要求這類客戶提供更多資料，例如公司登記文件、貨物發票、裝箱單，及不同的證明文件等，作為紀錄同埋參考，減低被販毒集團利用公司或者車輛去進行販毒活動的風險。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關表示，會繼續留意販毒趨勢，全方位打擊販毒活動。市民可以透過海關24小時舉報熱線182 8080、舉報罪案專屬電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，或網上表格，舉報任何販毒活動。