海關港珠澳大橋香港口岸截查出境車　揭7膠袋塞986隻活龜拘兩男

香港海關昨日（17日）在港珠澳大橋香港口岸，偵破一宗涉嫌利用出境私家車走私活龜案件。人員根據風險評估截查一輛出境私家車，在車尾的7個黑色膠袋內，檢獲986隻活龜，估計市值共約100萬元。



私家車42歲男司機及50歲男乘客被捕，並被海關控以一項企圖輸出未列艙單貨物罪，和被漁農自然護理署控以一項殘酷對待動物罪。案件將於明日（19日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在港珠澳大橋香港口岸截查一輛出境私家車，在7個黑色膠袋內，搜出986隻活龜，估計市值共約100萬元。（海關提供）

海關表示，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

同時，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。