葵涌地盤冧天秤1死｜工程師：不排除勾到外物或逆風　致折斷倒塌

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，今午（19日）有天秤吊臂倒塌，一名天秤操作員當場死亡，據悉他連人帶天秤塌下。有工程師表示，不排除天秤事發時勾到外物、或因操作不當及逆風風向等原因，而導致折斷倒塌。建造業總工會理事長周思傑就稱，折斷的天秤，駁口相對齊整，因此不排除涉及金屬疲勞、或燒焊工序未如理想等因素。



葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成表示，天秤主圍架「A字架」是沒有倒塌，估計是前端第二、三節倒塌，而當倒塌時就如「V字型」一般。天秤正常操作都是升高拉後，再向上升。司徒家成續指，天秤就如坐「搖搖板」一般，是兩邊對稱的，如果高度與平衡位有少許轉移，就會向前傾，如大過某一個角度約5至10度，就會導致天秤前端折斷或下墜。

他又稱，不排除天秤在吊運時繞纜器勾到外物，令纜帶鎖死「chok」了一下，突然加重中間重量從而下墜折斷。另外，當天秤吊運物件，如果移動時是逆風加上風向大，有機會令平衡位移位，從而令第二、三節折斷。司徒家成續指，天秤操作員開工時，都會檢查機器運作是否正常。

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌。（kwongoodgo / 網上圖片）

建造業總工會理事長周思傑對有工友傷亡深表遺憾，希望加強地盤安全，保障工友。就觀察而言，初步懷疑是天秤吊運期間用力過猛，導致天秤接駁位置受力異常，出現斷裂情況。工會到場拍攝一些現場照片，初步見到涉事折斷天秤，駁口相對齊整，因此不排除涉及金屬疲勞、或燒焊工序未如理想等因素，惟具體事故成因，有待勞工處及警方等相關部門進一步調查才能確認。

周思傑續指，一般而言，天秤操作員必須持有相關資格及牌照方可進行操作，理論上若天秤經檢測並符合規格，操作環境應屬安全。不過，今次事故若涉及的是整體結構問題，便與一般操作失誤不同，正如數年前安達臣道天秤倒塌事故一樣，因此今次事故再次反映天秤結構安全絕不能掉以輕心，一旦發生事故，後果可以非常嚴重，必須正視。

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）