葵涌冧天秤1死｜目擊者形容吊臂慢墜　居民恐懼指巨響「炸彈咁」

葵涌邨對開一個建築地盤今午（19日）有天秤吊臂倒塌，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。有目擊者形容，天秤當時正在吊運建築物料，其後慢慢後墜塌下，形容情景震憾；亦有居民驚聞巨響「炸彈咁」，得悉事件後感到恐懼。



葵涌冧天秤1死．交通｜大窩口道部份路段全封 有巴士改道不停站

葵涌邨對開地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

於地盤對面工作的方先生稱，事發前半小時，已聽到多次懷疑清泥頭的巨響；而事發時，涉事天秤吊臂正在吊運建築物料，突然目睹它慢慢向後墜下，「出少少煙，冇聽到求救聲」。他指，事發後現場十分平靜，無聽到有求救聲，「嗰下好突然，好震憾！」

芊葵樓居民張先生則稱，當時現場發出巨響，「炸彈咁！BOOM BOOM好響！」他其後看新聞才知地盤發生出事，其後查看下發現「有人抬出嚟」，他目睹救援人員用擔架床將其搬走，「好恐懼，人生唔知咩事‥‥‥」

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事發在今日（19日）下午約4時27分，葵涌邨碧葵樓對開一個建築地盤，有一個天秤吊臂倒塌，驚動多人報案，據報有客貨車被碎石擊中。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，亦有建築物料飛落馬路，一片狼藉。據了解，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。

葵涌邨對開一地盤有天秤塌下。（kwongoodgo / 網上圖片）