荃灣老圍三級火｜3個多小時後被救熄　涉事住戶慨嘆財物一無所有

荃灣老圍昨午（19日）有寮屋失火後，同晚9時48分，老圍公立學校附近亦有鐵皮屋起火，一度傳出爆炸聲，大約100人需要疏散，無人傷亡，同晚10時07分，消防將火警升為三級，正動用3條喉及3隊煙帽隊灌救，同時派出無人機，俯瞰火場情況。政府新聞處指，消防於今日（20日）凌晨零時20分發出停止動員訊息，火警大致被救熄。



根據現場街坊提供的影片和照片，涉事鐵皮屋陷入火海，冒出大量濃煙，傳出多下啪啪聲。據了解，起火鐵皮屋面積大約400至500呎，街坊形容擺放大批雜物。涉事鐵皮屋女住戶事後表示，住在上址大約40年，雖然家中使用石油氣罐，但每次使用後都會關好，暫時未知起火原因，但家中所有財物「應該一無所有」。



涉事鐵皮屋陷入火海，冒出大量濃煙，傳出多下啪啪聲。（街坊影片截圖）

涉事鐵皮屋兩名均稱余太的女住戶表示，面對住所突然起火，均形容「無辦法」。其中一人指出，住在上址40年左右，大約5至6人同住，家中擺放「有啲（雜物）啦」，包括兩罐石油氣罐，每次使用後都會關好。住所過往曾進行維修，包括更換電線，一直都相安無事。火警發生期間家中無人，惟住所燒通頂，估計所有財物「應該一無所有」，起火原因有待消防調查。

兩名涉事鐵皮屋余姓女住戶表示，面對住所突然起火，均形容「無辦法」。（李家傑攝）

住在起火鐵皮屋旁邊的伍先生表示，住在上址大約一年，由於早出晚歸開工，所以不太熟悉其他鄰居，案發時正在觀看電視，突然發現有濃煙攻入，一度向外大叫「係咪火燭？」，但沒有其他鄰居回應，自己用濕毛巾掩住口鼻離開單位，逃出生火後開始見到火場火光熊熊，其他人致電報警。

伍生表示，逃生期間感到害怕，甚至一度擔心火勢蔓延燒到自己住所，自己屆時會無家可歸。

住在起火鐵皮屋旁邊的伍先生表示，逃生期間感到害怕，甚至一度擔心火勢蔓延燒到自己住所，自己屆時會無家可歸。（李家傑攝）

街坊王先生表示，住在火場附近，「聞到好大煙」，之後見到火花，聽到類似「炮竹響」聲音，於是和女兒逃生。

街坊王先生聽到類似「炮竹響」聲音，和女兒一起逃生。（李家傑攝）

消防到場。（李家傑攝）