荃灣老圍三級火｜起火原因暫無可疑　完成調查後現場將陸續解封

荃灣老圍昨晚（19日）9時48分有鐵皮屋起火，一度傳出爆炸聲，大約100人需要疏散，無人傷亡，同晚10時07分，消防將火警升為三級，消防今日（20日）凌晨零時20分發出停止動員訊息，火警大致被救熄。



消防和警方事後召開記者會交代火警細節：火場涉及兩間由鐵皮和磚建成的建築物，面積大約10米乘10米，其中一間屋的地下和1樓位置起火，由於火勢猛烈，加上接近民居，和部份屋只有2至3米距離，消防把火警升為三級，以盡快調派更多資源，火警調查專隊正調查起火原因，初步相信沒有可疑，受火警影響，警方一度在現場封路，完成調查後將會陸續解封。



消防處分區副指揮官（新界南）李浩賢（左）和荃灣警區助理指揮官（行動）警司陳駿翔（右）交代案情。（李家傑攝）

消防處分區副指揮官（新界南）李浩賢表示，昨晚（19日）9時48分接報指，荃灣老圍村發生火警，消防接報6分鐘後抵達，火場涉及兩間由鐵皮和磚建成的箱型建築物，面積大約10米乘10米，其中一間屋的地下和1樓位置起火，當時無人在屋內，火勢猛烈和接近民居，和部份屋只有2至3米距離，消防同晚10時07分將火警升為三級。

消防處共調派43輛消防和救護車輛，出動161名消防和救護人員，調派4條喉和4隊煙帽隊灌救，並在附近建築物高處調派一條喉，防止火勢蔓延。消防亦使用無人機，主要勘察火勢有否蔓延。直至今日（20日）零時20分大致被救熄。火警調查專隊正調查起火原因，暫時沒有可疑，消防協助60名居民疏散，另有40人自行疏散到安全地方，事件中沒有傷亡。

消防展示相片，顯示火場火勢猛烈和接近民居。（李家傑攝）

荃灣警區助理指揮官（行動）警司陳駿翔亦指，警方經調查後，火場事前有6人居住，現時確認他們安全，並到親友家中暫避。火警期間，警方調派衝鋒隊、交通隊和巡邏小隊，協助人群管理和封路，完成調查後將會陸續解封。

警方聯絡民政事務署，有需要時可以開放梨木樹的社區會堂和老圍的香港聖公會麥理浩夫人中心，以作臨時庇護，但暫時無人需要。

涉事鐵皮屋陷入火海，冒出大量濃煙，傳出多下啪啪聲。（街坊影片截圖）