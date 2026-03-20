潘焯鴻被捕︱今午離開警署　開腔：今後著重家人，普世價值放低啲

一間外科口罩製造商在新冠疫情期間，涉嫌在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方周三（18日）以涉嫌「串謀詐騙」拘捕涉案公司董事、中科監察主席潘焯鴻（56歲）及其朱姓妻子（54歲），以及4名員工（年齡介乎31至53歲）。今日（20日）約中午12時，潘焯鴻離開九龍城警署時開腔回應事件，指警方沒有落案起訴，形容「睇落去無咩嘢」，但聲言今後會著重家人，「香港前程、普世價值會放低啲」。



潘焯鴻離開警署潘表示警方沒有向他落案起訴，指今後會比較着重家人、家庭、事業、財富，會較放下香港前程及普世價值。（黃偉民攝）

潘焯鴻離開警署時向記者表示：「放心冇事，（坊間報導）唔係事實，我會保護自己。」他指警方今次因接獲銀行報稱，對其申請「百分百擔保特惠貸款」有疑問，故帶他到警署協助調查，經過近48小時的調查「睇落去無咩嘢」，並指警方沒有向他落案起訴。

潘焯鴻向傳媒表示：「今後我會比較着重家人、家庭、事業、財富；至於香港嘅前程，普世價值，我唔係唔關心，我都關心，我都愛，但會放低啲。」他亦表示現時財務狀況沒問題，又稱妻子亦已離開警署。

潘焯鴻約中午12時離開九龍城警署。（黃偉民攝）

據了解，警方調查顯示，被捕6人涉嫌於2021年4月至6月申請貸款期間，提交虛假的銷售額及誇大的薪金紀錄，以符合貸款申請資格，詐騙銀行600萬元，然後將款項轉入自己私人戶口，案件交由西九龍總區重案組第5A隊跟進。消息指，涉案製造商為諾翹 Lockill。

警方周三（18日）拘捕6男女，涉縑於2021年4月至6月申請中小企百分百擔保貸款計劃期間。消息指，其中一名被捕人為中科監察主席潘焯鴻。（資料圖片/張浩維攝）

潘焯鴻於今年3月14日曾在一個YouTube頻道發布影片，指太太其中一個戶口在3月12日，在沒通知下被渣打銀行停用凍結，銀行最初指系統更新時出現技術問題，令戶口無法運作及無法取錢，翌日（即3月13日）銀行又指戶口正在審查中，暫未能解凍。他強調，不會在沒有法律基礎下就範，聲稱自己沒有違反任何香港法例，包括國安法。

消息指，涉案公司諾翹Lockill涉提供虛假資料詐騙百分百特惠貸款，被捕6人包括涉案公司董事夫婦，即中科監察主席潘焯鴻及其朱姓妻子。

潘焯鴻近年官非不絕 至少兩案仍待判

近年言論出位的潘焯鴻官非不絕。他另外被控於2025年7月28日，在九龍城廣場4樓某店舖外襲擊男子鄒建平及女子蘇詠彤，案件於今年2月6日於九龍城裁判法院提堂，潘在庭上表示擬否認控罪，但控方要先向律政司索取法律意見，申請將案件押後。案件押後至3月27日再訊。

他又因發布Facebook帖文及YouTube片段涉攻擊法官，律政司於2024年11月14日入稟高院，控告其藐視法庭。潘焯鴻原本打算抗辯，其後改為承認責任。案件押後至今年3月25日求情及判刑。

此外，他去年遭大埔區區議員梅政雄申請破產，案件於今年2月13日在高等法院再訊，呈請人庭上透露潘已清還涉款69.7萬元，特委法官王鳴峰遂撤銷破產呈請。

他又曾被指在其Facebook專頁及YouTube頻道上，發言論誹謗網台D100主持「潘小文」，該網台主持早前民事控告潘焯鴻誹謗她，並獲法庭批出臨時禁制令，惟潘焯鴻未依禁令移除有關影片。潘早前承認民事藐視法庭，2024年11月25日在高等法院被判監21日，另須付40萬元訟費。潘提出上訴，准暫緩執行監禁令。

他與妻子2022年9月向香港信用財務有限公司借貸，抵押兩個物業將軍澳海翩滙及何文田加多利峯，但無依期還款被入稟追討約1900萬。香港信用財務獲法庭判勝訴，潘須償還相關款項，以及交回單位，兼付10萬元訟費。